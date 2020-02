Une nouvelle fuite gâche les derniers secrets du Galaxy Z Flip – .

Nous ne sommes qu’à cinq jours du premier grand événement mobile de l’année de Samsung, et plusieurs jours après que Samsung ait prouvé qu’il n’essayait même pas de contenir le Galaxy S20, et que Z Flip fuit. La société a confirmé le changement de nom et la conception du Galaxy S20 en hébergeant par erreur du contenu lié au Galaxy S20 sur son site Web il y a quelques jours, et a confirmé l’actualisation du Galaxy Buds + à l’aide d’une application iPhone. Ce n’est pas comme si ces produits avaient besoin de plus de confirmations étant donné que plusieurs fuites ont gâché tous leurs secrets au cours des derniers mois, mais surtout au cours des dernières semaines. Et les fuites continueront probablement de se produire jusqu’à ce que Samsung monte sur scène mercredi prochain à San Francisco pour dévoiler ces produits. Ensuite, une toute nouvelle fuite Galaxy Z Flip qui montre la nouvelle coque à clapet pliable sous tous les angles et révèle certains de ses secrets.

Ishan Agarwal, qui a divulgué des rendus de presse ainsi que des détails sur le matériel et lance des informations sur plusieurs appareils non publiés depuis un certain temps, est de retour avec les détails de Z Flip.

Des rendus encore plus clairs du Samsung Galaxy Z Flip, montrant maintenant le capteur d’empreintes digitales. Il aura des fibres spéciales à l’intérieur des charnières pour empêcher la poussière d’entrer, les charnières auraient même deux arrêts, à 90 ° et 180 ° permettant des trucs comme les appels vidéo mains libres (duo). (1/2) pic.twitter.com/Pk8XNPpXAo

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 6 février 2020

Le jeune adolescent a publié sur Twitter plus d’images qui montrent le combiné sous tous les angles, confirmant ce que nous savons déjà. Le Z Flip sera assez grand une fois déplié et plutôt encombrant une fois plié. Alors que certains peuvent penser que nous n’avons pas besoin de tels appareils gadgets, il ne fait aucun doute que les appareils pliables sont l’avenir. Nous devons juste commencer quelque part, et des téléphones comme le Galaxy Fold, le Mate X et le Z Flip nous aideront à obtenir de magnifiques combinés et tablettes pliables.

Le Z Flip promet déjà de résoudre de nombreux problèmes du premier téléphone pliable de Samsung. Il sera plus compact que son prédécesseur, et il aura un verre réel protégeant l’écran plutôt que du plastique. De plus, le téléphone devrait être plus abordable que le Fold, sans sacrifier les performances. Le Razr est également moins cher que le Fold mais contient du matériel de milieu de gamme.

Agarwal a fourni de nouveaux détails sur le Z Flip qui suggèrent que Samsung a beaucoup appris du Fold. La charnière du Z Flip comprendra une fibre spéciale qui empêchera la poussière et les débris de pénétrer à l’intérieur du téléphone. C’était un problème pour la conception originale de Fold, car les débris étaient apparemment responsables de la destruction de certains écrans. Même la version Fold repensée qui a été mise en vente en septembre a permis aux particules de pénétrer à l’intérieur de la charnière.

(1/2) Plus d’améliorations SW seraient là (zone de visualisation + zone de contrôle) pour 90 °. Vous recevrez des notifications sur l’écran de couverture (Focus), vous pourriez sinon vérifier les appels, l’heure et la batterie. Il y aura un mode vidéo Pro et peut-être une autre couleur: Mirror Gold. Sera 183g. pic.twitter.com/6Th3ojcMGq

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 6 février 2020

Le bailleur a également déclaré que les charnières auront un mécanisme d’arrêt double, permettant aux utilisateurs de déplier le combiné à 90 degrés pour les appels vidéo mains libres.

Les images montrent également le capteur d’empreintes digitales du téléphone, qui est intégré au bouton d’alimentation sur le côté, et le petit écran externe, qui affichera les appels manqués et autres notifications, ainsi que l’heure et l’état de la batterie.

Agarwal a également déclaré que le téléphone comporterait un mode vidéo professionnel pour la caméra, probablement une fonctionnalité qui sera disponible sur le Galaxy S20, et a ajouté que le Z Flip pourrait être disponible en or en plus des versions violette et noire de ces images.

