Une nouvelle fuite indique que le Galaxy Z Flip de Samsung sera le premier téléphone avec un écran en verre pliable – .

La fuite la plus excitante du Galaxy Z Flip à ce jour concerne l’écran du téléphone. Nous avons entendu de plusieurs sources que le lancement pliable à clapet la semaine prochaine comportera un couvercle en verre ultra-fin sur le dessus de l’écran OLED au lieu de plastique. C’est une excellente nouvelle étant donné que l’écran en plastique du Fold n’est pas aussi durable que le verre, sans oublier que les écrans en plastique sont plus enclins à montrer des bosses et des bosses, selon Motorola.

Depuis lors, nous avons vu une marque de commerce pour Ultra-Thin Glass, qui laissait entendre que Samsung allait en effet utiliser le surnom pour un nouveau produit – très probablement le Z Flip. si vous avez besoin de plus de preuves que le Z Flip aura un écran en verre pliable, alors une nouvelle fuite directement de Sprint pourrait vous convaincre.

Les captures d’écran ci-dessous ont été partagées sur Slashleaks, mais le site pointe vers une version espagnole d’une page Sprint comme source d’origine des informations dans les captures d’écran (mais la page ne se charge plus):

Alors que plusieurs rapports Z Flip ont déjà révélé les principales fonctionnalités du téléphone, cette nouvelle fuite révèle certains des mots à la mode marketing qui apparaîtront sur les pages qui peupleront les magasins en ligne dans un avenir proche. Et cela inclut la confirmation que le Z Flip comportera un écran en verre pliable (soulignement le nôtre):

La forme qui change l’avenir: une expérience de smartphone étendue avec un nouvel affichage en verre pliable révolutionnaire, une caméra haute définition et une charnière dissimulée pour capturer votre vie sous tous les angles.

Pliez l’avenir dans la paume de votre main: lisse, clair et parfaitement transparent, L’écran pliable du Galaxy Z Flip est fait de verre ultra-mince révolutionnaire.

La liste confirme également une autre fonctionnalité rumeur Z Flip: la capacité de l’écran à fonctionner sous un angle. Vous pourrez placer l’appareil sur une surface et prendre des selfies et des vidéos mains libres. De plus, la fonction de fenêtre multi-active suggère que le téléphone vous permettra d’ouvrir plusieurs applications en même temps, et la fonction peut être utile lorsque vous utilisez le téléphone en mode ordinateur portable, avec une application ouverte sur chaque moitié de l’écran.

Enfin, la fuite semble également confirmer les principales spécifications du téléphone, notamment l’écran Full HD Super AMOLED de 6,7 pouces, le processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 3300 mAh et un système d’exploitation Android 10.

