Une nouvelle fuite iOS 14 révèle une mise à niveau pour le gestionnaire de mots de passe d’Apple – .

Le trousseau iCloud est le gestionnaire de mots de passe intégré d’Apple pour les appareils macOS et iOS.

Une fuite de code d’une première version d’iOS 14 suggère qu’Apple travaille sur une mise à niveau pour le trousseau iCloud qui le mettrait à égalité avec certains des gestionnaires de mots de passe tiers les plus populaires.

Les nouvelles fonctionnalités pour le trousseau iCloud incluent la notification aux utilisateurs lorsqu’ils réutilisent leurs mots de passe et facilitent la connexion des utilisateurs aux comptes avec une authentification à deux facteurs.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Lentement mais sûrement, des détails sur la prochaine mise à jour majeure d’Apple pour iOS ont été diffusés ces dernières semaines. Grâce à une fuite majeure, nous avons appris qu’iOS 14 comportera de nouvelles fonctionnalités et modifications, telles que la reconnaissance de l’écriture manuscrite, une vue de liste pour les applications et une application de fitness créée par Apple. iOS 14 a également confirmé une variété de nouveaux appareils, y compris l’iPhone 9, les AirTags, une paire d’écouteurs premium et même un iPhone sans encoche.

Mais les fuites ne se sont pas encore arrêtées, comme . a rapporté mercredi qu’un autre changement intéressant a été découvert dans une première version d’iOS 14. Apple testerait plusieurs mises à niveau pour le trousseau iCloud sur son système d’exploitation mis à jour. Le trousseau iCloud est une fonctionnalité disponible sur iOS et macOS qui stocke les mots de passe et les cartes de crédit pour ceux qui choisissent de l’utiliser. Il est en retard sur les autres applications de mot de passe, mais cela pourrait changer bientôt.

Selon le rapport, le trousseau iCloud avertira les utilisateurs de la réutilisation des mots de passe qu’ils ont utilisés auparavant, ce qui pourrait les exposer à un risque accru de piratage. Essayer de mémoriser des mots de passe uniques pour chaque site Web que vous visitez et compte que vous possédez peut être épuisant, voire impossible. Mais avec un gestionnaire de mots de passe, tout le travail est fait pour vous, et donc garder vos données en sécurité avec plusieurs mots de passe est la voie à suivre.

Si Apple veut vous donner un coup de pouce dans la bonne direction en ce qui concerne votre sécurité (ce que font déjà d’autres gestionnaires de mots de passe, y compris celui que Google a mis dans Chrome), c’est une bonne chose.

De plus, le code trouvé dans la version divulguée d’iOS 14 suggère qu’Apple donnera aux utilisateurs un moyen de sauvegarder également leurs mots de passe d’authentification à deux facteurs. Avec cette fonctionnalité, vous pourrez vous connecter à votre compte sécurisé à deux facteurs en utilisant uniquement le trousseau iCloud. Les SMS, les appels téléphoniques et les e-mails ne seront pas nécessaires.

Comme le note ., les gestionnaires de mots de passe tiers comme 1Password et LastPass ont plus de fonctionnalités et de fonctionnalités que le gestionnaire propriétaire Apple inclut dans ses systèmes d’exploitation mobiles et de bureau. Le trousseau iCloud est très pratique, mais si vous avez plusieurs comptes auxquels vous devez accéder fréquemment, il est probable que vous utilisiez une application dédiée. Mais si Apple donne au trousseau iCloud une mise à niveau importante, il pourrait devenir le gestionnaire de mots de passe de choix pour la plupart des utilisateurs, d’autant plus qu’il est entièrement gratuit et ne nécessite pas de téléchargement séparé.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.