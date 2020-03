Une nouvelle fuite nous donne notre meilleur aperçu des spécifications de la série OnePlus 8 | TechRadar

Mise à jour: @OnLeaks a partagé des rendus plus officiels du OnePlus 8 Pro

La série OnePlus 8 est le prochain grand vaisseau amiral à être annoncé à l’échelle mondiale. Bien que la société n’ait pas encore mentionné officiellement le lancement, de nombreuses fuites nous ont donné une bonne idée de ce à quoi s’attendre d’eux. Une nouvelle fuite est apparue, ce qui pourrait bien être notre regard le plus complet sur les spécifications.

Tout comme l’année dernière, la série OnePlus 8 comprendra le 8 et le 8 Pro, avec des différences choisies entre les deux. Les seuls aspects confirmés jusqu’à présent étaient le passage à la 5G dans tous les domaines et l’inclusion d’affichages à taux de rafraîchissement élevé. Une nouvelle fuite par Ishan Agarwal remplit le reste des détails.

Spécifications OnePlus 8 Pro

Exclusif: ils arrivent! Voici la liste complète des spécifications du # OnePlus8 & 8 Pro. On dirait que # OnePlus8Pro va être une bête avec un écran QHD + de 6,78 “120 Hz et une configuration de caméra 48 + 48 + 8 + 5MP. Aura également une charge sans fil de 30 W et un indice de protection IP68. Je suis tellement excité! # OnePlus8Series pic.twitter.com/ j1AAo19q4J25 mars 2020

Le nouveau modèle haut de gamme, le OnePlus 8 Pro, apporterait un nouvel écran Super AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD + et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit probablement d’un écran incurvé avec une encoche perforatrice pour la caméra selfie.

Sans surprise, le chipset Snapdragon 865 devrait alimenter l’appareil, ainsi que le stockage UFS 3.0 et la nouvelle RAM LPDDR5. Le modem Snapdragon X55 apportera des capacités 5G au mix. La batterie aurait une capacité de 4510 mAh, avec une prise en charge de la charge rapide 30W Warp Charge 30T, de la charge sans fil 30W (qui est théoriquement l’une des plus rapides) ainsi que de la charge sans fil inversée. Fait intéressant, la certification IP68 est enfin censée faire la différence.

Enfin, pour les caméras, nous envisageons un nouveau capteur d’image 48MP. Il s’agit probablement du Sony IMX689 (vu sur l’Oppo Find X2 Pro), qui utilise un grand capteur 1 / 1,4 pouces à un rapport d’aspect 16: 9 rare pour une taille de pixel de 1,12 µm avant le regroupement de pixels. Cela sera suivi par un tireur ultra-large 48MP, un téléobjectif 8MP et un capteur de profondeur 5MP. La caméra selfie aura une résolution de 16MP.

Une nouvelle option de couleur “Frost Green” sera également disponible. (Via OnLeaks) (Crédit d’image: OnLeaks)

Spécifications OnePlus 8

Le frère plus abordable sera également alimenté par le Snapdragon 865, ainsi que le stockage UFS 3.0 tout en restant sur la RAM LPDDR4X. Le reste des spécifications est très similaire au OnePlus 7T, apportant un écran AMOLED plat de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD +.

Le OnePlus 8 continuerait une configuration à triple caméra, mais avec le tireur principal 48MP susmentionné, suivi du tireur ultra-large 16MP et d’un capteur de profondeur 2MP. On dirait que le téléobjectif sera exclusif au téléphone haut de gamme uniquement. Il est suggéré que la taille de la batterie soit à 4 300 mAh prudente, avec une charge de distorsion de 30 W et aucune certification IP ni charge sans fil.

Qu’en est-il du OnePlus 8 Lite?

Il y a quelques mois, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles OnePlus envisageait également un téléphone moins cher pour rejoindre la famille, que nous avons appelé prématurément le OnePlus 8 Lite. Cependant, des rapports plus récents suggèrent qu’il sera positionné comme une ligne de produits entièrement distincte plutôt qu’au bas de la série 8. Max Winebach de XDA fait allusion à la renaissance de la série OnePlus X, qui ne semble pas trop tirée par les cheveux, surtout compte tenu de la façon dont le design divulgué est très similaire au X d’origine.

Le OnePlus «X2» pourrait être annoncé quelques mois plus tard et pourrait être destiné à des marchés comme l’Inde. On ne sait pas grand-chose de cet appareil, sauf qu’il aura un panneau FHD + 90Hz plus petit et qu’il sera alimenté par le Snapdragon 765G ou le MediaTek Dimensity 1000.

La série OnePlus 8 fera ses débuts mondiaux à la mi-avril. Cependant, les estimations précédentes sur la disponibilité sont en suspens car de nombreuses autres régions ont été bloquées pour lutter contre les coronavirus depuis les derniers rapports.