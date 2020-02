Une nouvelle fuite pourrait confirmer la date de sortie de l’iPhone 9 – .

Alors que la série iPhone 11 a été un succès absolu pour Apple, tout le monde n’est pas à la recherche d’un téléphone phare coûteux. C’est l’une des raisons pour lesquelles Huawei est désormais le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde juste derrière Samsung, mais Apple a l’intention d’élargir encore plus son réseau en 2020 pour attirer des consommateurs qui n’auraient pas autrement envisagé un iPhone. La clé de ce plan sera l’iPhone 9, et grâce à une nouvelle fuite du spoiler prolifique de tout ce qui est mobile, Evan Blass, nous pourrions savoir exactement quand l’iPhone économique d’Apple sera lancé.

Jeudi soir, Blass a partagé une capture d’écran d’un calendrier qui semble dévoiler le calendrier de sortie des prochains lancements de smartphones. Non seulement cela révèle qu’Apple annoncera l’iPhone 9 (également souvent appelé iPhone SE 2) à la mi-mars, mais il indique également que le Galaxy S20 de Samsung commencera à arriver dans les magasins et aux portes du monde le 6 mars. . La date du 6 mars correspond à une fuite récente sur le site Web de Samsung.

Nous n’avons aucune idée de l’origine de cette fuite et nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer sa légitimité, mais ce n’est pas la première fois qu’un calendrier similaire gâche la date de sortie d’un smartphone. Cela ne serait pas non plus proche de la première fois que Blass a divulgué quelque chose qui s’est avéré être vrai, donc nous sommes enclins à le croire.

En outre, alors qu’Apple n’a pas encore laissé entendre qu’un événement matériel de printemps pourrait avoir lieu, cette semaine, nous avons vu des photos du magasin de détail d’un important opérateur de téléphonie mobile en Corée du Sud (KT) qui prend déjà des précommandes pour l’iPhone 9. Si les consommateurs mettent déjà de l’argent pour un tout nouvel iPhone, il semble probable qu’une annonce officielle ne soit pas loin. C’est un autre point en faveur de cette mystérieuse fuite.

Si Apple organise effectivement un événement printanier, nous ne le saurons probablement que dans une semaine ou deux, ce qui signifie que nous devrons probablement attendre la fin du mois pour déterminer l’exactitude de cette fuite. Cela dit, si l’histoire est un guide, nous verrons presque certainement quelques dizaines de fuites supplémentaires d’ici là.

