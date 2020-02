Une nouvelle fuite prouve que la fonctionnalité la plus cruciale de PS5 et Xbox Series X n’est pas ce que vous pensez – .

2020 sera une année charnière pour les jeux, puisque deux des trois meilleurs joueurs du secteur des consoles sortiront de nouvelles plates-formes de jeu capables de performances incroyables, meilleures que n’importe quelle console à ce jour. La PlayStation 5 et la Xbox Series X comporteront toutes deux presque le même ensemble de spécifications, y compris de tout nouveaux processeurs et cartes graphiques, ainsi que des disques SSD rapides qui élimineront complètement la nécessité d’attendre le chargement des jeux. Des fonctionnalités telles que la prise en charge du lancer de rayons et le gameplay 8K ont jusqu’à présent été dévoilées dans les annonces limitées de Sony et de Microsoft, ainsi que des améliorations du contrôleur pour des jeux encore plus immersifs. Et la compatibilité descendante semble être confirmée pour les deux consoles, ce qui est énorme.

En plus de tout cela, nous avons eu plusieurs fuites qui ont révélé les caractéristiques uniques de chaque console, comme l’assistant virtuel rumeur qui vient avec la PS5 ou la fonctionnalité sonore spatiale futuriste sur la Xbox Series X. Mais il s’avère que le meilleur et la caractéristique de chapiteau la plus importante des prochaines consoles pourrait être quelque chose de complètement différent si l’on en croit une toute nouvelle fuite. Et c’est un détail qui pourrait donner à Sony, à Microsoft et à tous les joueurs d’énormes maux de tête, car ce sera un facteur considérable affectant les prix finaux de la nouvelle PlayStation 5 et de la Xbox de nouvelle génération.

L’un des points forts de PAX East était censé être le remake de Final Fantasy VII, selon un teaser de Sony, mais la société a mis à jour cette entrée de blog plus tôt cette semaine pour dire aux joueurs qu’il n’y aura pas de présentation PlayStation lors de l’événement de jeu. en raison de la menace persistante des coronavirus.

À peu près à la même époque, une autre nouvelle de Fantasy VII Remake faisait le tour, une image qui montrait la prétendue boîte de vente au détail du jeu pour la Corée. Cette photo a été supprimée de Reddit et Twitter, bien qu’Internet n’oublie jamais. Voici à nouveau cette image, via PushSquare, avec les détails qui comptent vraiment:

C’est vrai, ce remake de Square Enix pour PS4 aura besoin de deux disques Blu-ray car il occupe un total de 100 Go. Nous savons depuis un certain temps que le stockage sera un énorme problème pour le remake et que nous aurions un ensemble de deux disques. Mais cela met vraiment les choses en perspective, surtout en ce qui concerne les consoles de nouvelle génération qui sont sur le point de se lancer.

Bien que la fuite ci-dessus ne puisse pas être confirmée, le remake de Final Fantasy VII fonctionnera également sur la PS5, où il nécessitera également la même quantité de stockage.

Il ne suffit pas que la PS5 et la Xbox Series X proposent des SSD incroyablement rapides qui atteindront des vitesses supérieures à la plupart des ordinateurs portables et de bureau. Ces consoles auront également besoin de beaucoup de mémoire intégrée pour gérer des jeux de monstres comme celui-ci. 100 Go de stockage, c’est 10% d’une console régulière de 1 To, et c’est énorme. Sony a déjà confirmé que la PS5 aura une nouvelle fonctionnalité pour installer des jeux, permettant aux joueurs d’installer uniquement le contenu qu’ils souhaitent jouer, que ce soit une campagne solo ou simplement l’expérience multijoueur d’un titre. Cela devrait aider beaucoup avec les limitations de stockage. Mais les joueurs voudront probablement installer de nombreux jeux sur la console, et ils n’aimeront pas avoir à en retirer certains pour faire de la place aux plus récents.

Cette nouvelle fuite révèle également que les jeux ne feront que s’agrandir à l’avenir, car les capacités matérielles de la nouvelle console encourageront les développeurs à améliorer les graphismes et à couper les scènes. Tous n’auront pas besoin de 100 Go de stockage, mais Square Enix n’a même pas fini de refaire Final Fantasy VII. Ce n’est que la première partie.

C’est pourquoi le stockage de base de la prochaine PS5 et de la nouvelle Xbox sera si incroyablement crucial pour décider quelle console acheter. Et cela pourrait être la raison pour laquelle ni Sony ni Microsoft n’ont annoncé le coût de leurs consoles de nouvelle génération. Les SSD sont beaucoup plus abordables qu’avant, mais plus vous avez besoin de capacité, plus le prix est élevé. L’ajout de 2 To de stockage SSD à la PS5 et à la Xbox Series X peut être coûteux, et ce prix sera répercuté sur l’acheteur. C’est important car le prix est la préoccupation numéro un pour tant de joueurs qui cherchent à acheter une nouvelle PS5 ou Xbox Series X, encore plus que de meilleurs graphismes.

Les fuites que nous avons vues jusqu’à présent ont indiqué que les unités de kit de développement PS5 livrées avec des SSD de 500 Go et 1 To et la plate-forme de développement Series X comportaient également un SSD de 1 To. Mais nous n’avons aucune idée si le stockage de base se situera à 1 To, ou si Sony et Microsoft lanceront des consoles de 2 To cet hiver. Les versions actuelles de la console PS4 et Xbox One offrent 1 To de stockage à l’extrémité supérieure.

