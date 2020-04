Une nouvelle fuite suggère que le Chromecast Ultra avec télécommande sera bientôt lancé – .

Google devrait lancer un Chromecast Ultra de deuxième génération dans les prochaines semaines.

L’appareil proposera une télécommande, la prise en charge de Google Assistant, ainsi que la prise en charge d’Android TV.

Les nouvelles annonces sur le régulateur NCC de Taiwan semblent confirmer à la fois le nouveau lecteur de streaming Ultra et la télécommande qui sera vendue à côté.

Le lecteur multimédia Chromecast est l’un des meilleurs produits lancés au cours des dernières années et a certainement été un succès pour Google. La société a continué à améliorer l’appareil abordable au fil des ans, en changeant la conception et en publiant une version plus chère avec des fonctionnalités supplémentaires. Le Chromecast Ultra, cependant, n’a pas été mis à jour lorsque Google a sorti le Chromecast de troisième génération, et il devrait être mis à niveau.

Nous avons entendu récemment que le nouvel Ultra comporterait quelques fonctionnalités inhabituelles pour un Chromecast, y compris la télévision Android intégrée et la télécommande, et maintenant il y a plus de preuves pour étayer ces rumeurs.

C’est 9to5Google qui a rendu public à la mi-mars les détails inattendus du Chromecast Ultra. À l’époque, nous avons entendu que le nouveau dongle ressemblerait beaucoup au modèle actuel. Le dongle ressemblera au modèle Chromecast 2018, avec un nouveau logo Google et un connecteur HDMI similaire au modèle Ultra actuel.

Mais le nouvel appareil comportera également une prise en charge Android TV à distance et intégrée. Ce sont des mises à niveau massives pour le lecteur multimédia, et il sera intéressant de voir comment cela affecte le prix de l’Ultra. Le modèle actuel se vend 59 $ sur le Google Store en ce moment, ce qui représente 10 $ de réduction sur son prix normal.

Le nouvel appareil devrait prendre en charge la connectivité 4K HDR, Bluetooth et Wi-Fi. La télécommande serait un croisement entre la télécommande Daydream View et la télécommande Apple TV. La télécommande comportera également un bouton pour invoquer l’Assistant Google et un microphone, selon le rapport. De plus, la télécommande peut être programmée pour fonctionner avec votre téléviseur.

L’Ultra remote a été repérée sur le site de la FCC en mars et est maintenant apparue sur l’agence de certification de Taiwan NCC. De plus, MySmartPrice a découvert une liste pour le nouveau dongle Chromecast Ultra sur le NCC. Tout cela semble indiquer que la nouvelle annonce de Chromecast Ultra est imminente.

Le Chromecast Ultra 2020 aurait probablement été dévoilé lors de la conférence des développeurs I / O 2020, que Google a été contraint d’annuler en raison de la pandémie de coronavirus. Google devrait également dévoiler le nouveau Pixel 4a dans les prochaines semaines. Les listes NCC ne contiennent aucune image du nouveau Chromecast Ultra ou de sa télécommande, mais MySmartPrice dit qu’il peut confirmer que la télécommande comportera un microphone, ce qui semble sauvegarder les précédentes demandes d’assistance de Google Assistant.

