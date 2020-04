une nouvelle image a fuité quelques jours après sa présentation

Quelques jours après sa présentation officielle, une photographie du Motorola Edge a été filtré et confirme un arrangement à trois camérasIl est situé à l’arrière. Selon Ishan Agarwal, l’Edge comprendra un appareil photo principal de 64 MP et deux capteurs supplémentaires (16 MP + 8 MP), ainsi qu’une finition dégradée rouge.

En termes de design, le Motorola Edge ressemble beaucoup à son frère aîné Edge +. Il aura un écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + (2340 × 1080 px) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le devant a une perforation qui abrite un appareil photo de 25 MP pour les selfies situé dans le coin supérieur gauche.

Inside the Edge intègre un Processeur Snapdragon 765 avec prise en charge réseau 5Gainsi que 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Ce qui précède est alimenté par une batterie de 4500 mAh et fonctionnera sous Android 10 dans un format presque propre, une tradition que Motorola a respectée depuis qu’elle appartenait à Google.

Le fabricant s’est éloigné de la conception conventionnelle qu’il gère dans sa série et avec le pari Edge et Edge + sur un terminal avec un écran incurvé sur ses côtés. La finition de lLe dos est très similaire à ce que nous voyons sur d’autres téléphones de Samsung, comme le Galaxy Note 10, ou même l’Interstellar Glow qui inclut le OnePlus 8 récemment lancé.

Premières images divulguées de Motorola Edge

Le Motorola Edge serait la variante de milieu de gamme, tandis que Edge + est le modèle axé sur la concurrence avec les meilleurs du secteur. Pour cela, il offrira un écran OLED de 6,67 pouces avec la même résolution que son frère cadet, bien qu’avec de meilleures fonctionnalités à l’intérieur grâce à la puce Snapdragon 865, un Appareil photo principal 108 MP et une batterie de 5000 mAh.

Motorola avait initialement prévu de lancer ces téléphones lors du MWC 2020. Cependant, la crise des coronavirus a forcé plusieurs entreprises à retarder leurs annonces. Motorola Edge et Edge + sera présenté le 22 avril lors d’un événement spécial en streaming.

