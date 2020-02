une nouvelle image confirme la caméra quad arrière

L’arrivée des nouveaux flagships de marque à titre officiel OnePlus il se rapproche de plus en plus chaque jour qui passe. Et juste à l’approche de leur arrivée, les rumeurs et les rumeurs à leur sujet augmentent inévitablement. Au cours des dernières heures, en particulier, il a été publié en ligne une nouvelle image réelle du OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 Pro: a confirmé la caméra quad arrière

Plusieurs rendus précédents nous avaient déjà montré ce que devait être le secteur photographique du nouveau haut de gamme de la société chinoise. L’arrivée de cette image en direct supplémentaire confirme essentiellement ce qui a été divulgué par les rendus. Au dos du prétendu OnePlus 8 Pro représentés dans l’image sont placés trois caméras arrière placé verticalement au centre du corps, comme sur le modèle précédent. Toutefois, ici est ajouté un quatrième capteur photographique placé à côté des caméras sur le côté gauche. Ce sera probablement un Capteur 3D ToF. Le flashLED, cependant, est placé sous les caméras.

La nouvelle image réelle du terminal ne nous montre malheureusement qu’à quoi ressemblera la couverture arrière. Cependant, plusieurs rendus de cette nouvelle série d’appareils ont déjà circulé sur le net. Selon ce dernier, le prochain OnePlus 8 Pro aura sur le devant un écran SuperAMOLED incurvé sur les côtés et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une nouvelle très importante par rapport aux modèles précédents de la société sera la présence du prise en charge du chargement sans fil et support pour le nouveau Connectivité 5G. En tant que processeur, en effet, nous aurons le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm avec au moins 12 Go de RAM (comme l’ont confirmé les premiers benchmarks publiés sur le portail Geekbench).