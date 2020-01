une nouvelle image confirme l’affichage 120Hz

Les nouveaux fleurons de la maison OnePlus ils auront une fonction de tueur sur laquelle la société chinoise se concentre beaucoup. Caractéristique principale du nouveau OnePlus 8 Pro ce sera en effet la présence d’un écran SuperAMOLED très résolu avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Après la confirmation officielle de la société, un est également arrivé nouvelle image en direct.

Confirmation de la présence de l’affichage 120 Hz sur le prochain OnePlus 8 Pro

Pour cette nouvelle série de smartphones, la société chinoise entend apporter une nouvelle importante. L’un d’eux concernera l’affichage. En fait, nous nous retrouverons devant un panel beaucoup plus fluide et réactif que les appareils actuels de l’entreprise. Pour rendre cette fluidité et cette vitesse possibles, un taux de rafraîchissement de 120 Hz sera présent.

En fait, dans la nouvelle image divulguée en ligne, l’écran des paramètres d’affichage de la suivante est visible OnePlus 8 Pro. Ici, en particulier, il sera possible de choisir entre différents taux de rafraîchissement: super fluide 120Hz, celui de 90 Hz que nous avons vu sur les précédents OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro et un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz. Quant à la résolution du panneau, nous attendons un FullHD + pour la version standard et un QHD + pour la version Pro.

En plus de cette fonctionnalité très importante, la nouvelle image confirme également une autre fonctionnalité qui concernera toujours l’affichage. Les nouveaux smartphones de OnePlus ils n’auront plus de conception plein écran avec une caméra pop-up pop-up. En fait, sur le panneau il y aura un petit trou pour accueillir la caméra avant et sera placé sur le côté gauche de l’écran.