une nouvelle image révèle l’arrière de l’appareil

Il y a quelques mois, certains rendus du prochain sommet de la gamme Meizu, qui est le Meizu 17. Selon ces images, à l’arrière de l’appareil, nous devrions trouver une zone circulaire où des capteurs photographiques seront présents. Cependant, au cours des dernières heures, il est arrivé une première image en direct de l’arrière de l’appareil qui nie cela.

Meizu 17 arrive bientôt avec une caméra arrière quad horizontale

Dans cette première image en direct du futur smartphone haut de gamme de la société chinoise Meizu, on observe la disposition des capteurs photographiques. Comme déjà mentionné, à partir de cette nouvelle image réelle, nous avons la confirmation que les rendus précédents n’étaient pas vrais. Au lieu d’une zone circulaire, en fait, il y aura un caméra quad arrière placée horizontalement au centre de la coque arrière du smartphone. Le flashLED sera ensuite placé autour du dernier capteur photographique. En plus de cela, on peut enfin noter la présence du logo de la société Meizu en bas au centre de la couverture arrière.

Cela semble être le design définitif de l’arrière du nouveau Meizu 17. Quant au front, des rumeurs précédentes nous ont déjà révélé quelques informations. Selon ce qui a été divulgué, sur le prochain navire amiral Meizu, il y aura un Écran OLED avec un petit trou et avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Le puissant processeur domestique Qualcomm, qui est le SoC Snapdragon 865et prise en charge de nouveaux réseaux de cinquième génération.

Nous vous rappelons que, selon les dernières rumeurs et fuites, la présentation officielle sur le marché mobile de ce smartphone est prévue pour le mois d’avril.