Une nouvelle planète de la taille de la Terre «sauvée» des anciennes données de la mission Kepler – .

La conception d’un artiste montre Kepler-1649c en orbite autour de son étoile naine rouge hôte. (NASA / Ames Research Center Illustration / Daniel Rutter)

Une Terre extraterrestre qui pourrait bien être habitable a été découverte dans des archives vieilles de plusieurs années, grâce à des astronomes aux yeux pointus qui ont donné un deuxième regard aux données.

L’exoplanète, connue sous le nom de Kepler-1649c, n’est que 6% plus large que la Terre et reçoit 75% autant de lumière stellaire que la Terre ne provient de notre soleil. Il est si proche de son étoile parente, une naine rouge sombre à 300 années-lumière de la Terre, que son année ne dure que 19,5 jours terrestres.

Le télescope spatial Kepler de la NASA a capturé les données révélatrices de transit sur Kepler-1649c au cours de sa mission spatiale principale, qui a pris fin en 2013. Mais un programme informatique conçu pour identifier les planètes potentielles dans les données Kepler, connu sous le nom de Robovetter, a qualifié la planète de «fausse». positif.”

Des membres trop humains du groupe de travail sur les faux positifs de Kepler ont repéré l’erreur et publié leurs résultats dans The Astrophysical Journal Letters. Pour ce qu’il vaut, Kepler-1649c se trouve dans la zone habitable de son étoile parente – où les conditions peuvent être propices au maintien de la vie, selon le type d’atmosphère de la planète.

Andrew Vandenburg, de l’Université du Texas à Austin, est le principal auteur de l’article publié dans The Astrophysical Journal Letters, intitulé «Une planète de la taille d’une zone habitable sauvée d’un faux statut positif». Les co-auteurs incluent Pamela Rowden, Steve Bryson, Jeffrey Coughlin, Natalie Batalha, Karen Collins, David Latham, Susan Mullally, Knicole Colon, Chris Henze, Chelsea Huang et Samuel Quinn. Leurs découvertes feront l’objet d’une session Reddit Ask Me Anything de 11h à 12h30. PT vendredi.