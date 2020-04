une nouvelle série de smartphones au design innovant

La société sud-coréenne LG a finalement décidé de révéler plus d’informations sur ses futurs projets. Pour LG, le moment est venu de tourner la page en proposant une nouvelle série de smartphones sur le marché qui apportera un vent de fraîcheur à l’entreprise. Cette série d’appareils sera appelée LG Velvet et apportera enfin quelque chose de nouveau du point de vue du design.

LG Velvet: voici le design de ces premiers rendus

Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup d’informations concernant l’équipement matériel de ces nouveaux appareils, mais nous savons que la société se concentrera fortement sur le point de vue esthétique. La société a indiqué qu’il y aura un changement de philosophie à cet égard et que l’on retrouvera “l’élégance tactile”. Les mots d’ordre de ces smartphones seront précisément l’élégance et la douceur des formes.

Compte tenu de la décision de tourner la page, l’entreprise a donc décidé d’abandonner les noms alphanumériques de sa série d’appareils pour choisir des noms plus philosophiques et significatifs. LG Velvet (c’est-à-dire le velours), par exemple, devrait mettre encore plus l’accent sur l’élégance et le soin des formes de ces nouveaux appareils.

La société sud-coréenne n’a pas encore fourni d’images officielles, mais au cours des dernières heures, certains sites Web ont été repérés premières images rend. À partir de ces images, il est possible d’observer la présence d’un design plutôt symétrique, avec l’affichage et le capot arrière légèrement incurvés sur les côtés. Sur le panneau, il peut y avoir un petit trou latéral pour la caméra avant, tandis qu’à l’arrière, il y aura certainement de nombreux capteurs photographiques.

Nous attendons avec impatience d’autres informations officielles de LG.