une nouvelle tentative de fraude peut voler des données et de l’argent

un nouvelle tentative de fraude en ligne il incombe aux utilisateurs, mettant leur sécurité en danger Pour signaler la tromperie cette fois aussi Police postale, qui informe les victimes potentielles à travers un post qui peut être consulté sur la page Facebook “Commissariat de Ps Online – Italie” ou sur le site officiel commissariatodips.it. La nouvelle arnaque, indiquée par l’expression “Homme dans le courrier” vise à voler des données sensibles et de l’argent aux victimes touchées. Voici ce que c’est et comment éviter tout risque.

Man in the mail: voici comment éviter la nouvelle tentative de fraude en ligne!

La nouvelle arnaque signalée, appelée “l’homme dans le courrier” en raison de la stratégie employée par les criminels, présente des caractéristiques différentes par rapport aux tentatives de phishing typiques. Mais malgré les variations, il vise toujours à recueillir des informations sensibles et de l’argent. Également dans ce cas, en outre, afin de compléter la tromperie, les malfaiteurs exploitent les e-mails. Voici donc ce que c’est:

“Quelqu’un se tient entre deux sujets supposant l’identité de l’un d’entre eux et entretient des relations frauduleuses avec l’interlocuteur sans méfiance, visant à obtenir un résultat illégal ultérieur (acquisition d’informations confidentielles; distraction des virements électroniques et divers paiements).

La méthode la plus fréquente de mise en œuvre de la conduite criminelle est celle d’un accès informatique abusif aux boîtes de courrier électronique et autres comptes utilisés par la victime. “

La police postale informe donc les utilisateurs en leur proposant des précautions qui vous démasquer les malfaiteurs et donc protéger vos données personnelles. En fait, il recommande contacter par téléphone partenaires en cas d’incohérences concernant les modes de paiement indiqués par email. Il propose ensuite de prêter une attention particulière lors de l’utilisation de smartphones et d’autres appareils qui peuvent rendre difficile l’identification des tentatives de fraude. Il continue également de conseiller de changer fréquemment les mots de passe de ses comptes.