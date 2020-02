une nouvelle variante Lite arrive bientôt

Le géant sorabe Samsung a récemment présenté la version avec prise en charge de la connectivité 5G du Samsung Galaxy Tab S6. Malgré cela, il apparaît que l’entreprise est en train de présentent également une autre variante de ce dernier appelée Lite.

La certification Bluetooth SIG pour la nouvelle tablette Samsung arrive

Pour suggérer l’arrivée de cette nouvelle variante Lite de la dernière tablette de la société sud-coréenne, c’était l’arrivée du Certification Bluetooth par SIG. Plus précisément, le terminal en question était enregistré avec le numéro de modèle SM-P615 et la certification a seulement confirmé la présence de Bluetooth dans la version 5.0.

Cependant, nous avons également d’autres informations grâce aux références du portail bien connu Geekbench. De ces résultats, il est ressorti que le nouveau Samsung Galaxy Tab S6 Lite aura le SoC Exynos 9611 avec au moins 4 Go de RAM, tandis que la version du logiciel semble être Android 10. Les scores marqués par la tablette de l’entreprise sont de 346 points en single core et de 1259 points en multi core.

Selon ce qui est rapporté sur le portail Sammobile, ce modèle sera donc celui de la version LTE, mais il y aura toujours une version avec uniquement une prise en charge Wi-Fi (actuellement connue sous le numéro de modèle SM-P610). Les deux versions, cependant, ils auront 64 Go et 128 Go de stockage interne.

Par rapport à la version standard de la tablette, il y aura donc un énorme recul du point de vue des performances, car cette version est propulsée par le SoC haut de gamme Snapdragon 855 de Qualcomm. Comme son nom l’indique, cependant, la nouvelle variante Samsung Galaxy Tab S6 Lite il sera moins performant que l’actuel, et pour cette raison le changement de processeur est un choix inévitable.