Une offre incroyable sur Amazon frappe 55% de la brosse à dents électrique Oral-B Genius 9000

Saviez-vous qu’Oral-B propose une gamme de brosses à dents «intelligentes»? Ceux apparemment si intelligents, en fait, qu’ils sont considérés comme des génies. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils répondent tout à fait à ces critères, mais peu importe, si vous êtes sur le marché pour une nouvelle brosse à dents électrique, le moment est venu de conclure un accord, avec Amazon à prix réduit sur l’Oral-B Genius 9000 bien évalué par plus de 50% sur son prix régulier.

Emballant une tête rotative ronde, Oral-B estime que le Genius 9000 peut éliminer jusqu’à 100% plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle ordinaire. Bien sûr, de nos jours, les brosses à dents électriques sont de plus en plus avancées technologiquement, et celle-ci ne fait pas exception. Il a la capacité de suivre vos habitudes de brossage et, grâce à la connectivité Bluetooth de la brosse, peut même vous fournir des commentaires en temps réel via l’application Oral-B, afin que vous puissiez voir où votre technique doit fonctionner et ajuster vos habitudes de brossage en conséquence.

Nos collègues de T3 considèrent l’Oral-B Genius 9000 comme leur deuxième brosse à dents électrique préférée.Il s’agit donc sans aucun doute d’un appareil de nettoyage des dents raffiné. Il est actuellement disponible dans la boutique AU d’Amazon pour seulement 154,95 $ – une économie massive de 194 $ sur le RRP!

