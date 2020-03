Une pandémie révèle des fissures sur le marché du travail américain, laissant les employés des concerts désespérés et exposés – .

La demande de trajets Uber et d’autres services à la demande chute à Seattle au milieu de l’épidémie de COVID-19. (Photo . / Curt Milton)

Quand Uber a annoncé cette semaine qu’il fournirait une assistance en espèces aux conducteurs diagnostiqués avec COVID-19, Vasil Denev s’est demandé si tomber malade était sa meilleure option.

“Uber m’a proposé de me payer 500 $ pendant deux semaines si je tombe malade, si je reçois un diagnostic de coronavirus”, a déclaré le conducteur de la région de Seattle à .. «Si je tombe malade avec autre chose, non. Seulement s’il s’agit d’un coronavirus. Dans [that] moment, je commence à penser qu’il vaut probablement mieux tomber malade et voir un peu d’argent que d’être en bonne santé et de travailler sans argent. “

Avant l’épidémie de coronavirus, un quart de huit heures de conduite pour Uber et Lyft gagnait Denev entre 200 $ et 300 $, avant de soustraire les coûts du gaz. C’était un revenu modeste, mais il en gagnait suffisamment pour mettre de la nourriture sur la table pour ses enfants. Maintenant, alors que des milliers de travailleurs se tournent vers le télétravail, les voyages en avion s’arrêtent et que les écoles, les bars et les restaurants sont fermés par le gouvernement de l’État de Washington, Denev regarde ses revenus chuter. Aujourd’hui, il dit qu’il a de la chance de rapporter 80 $ à la maison après 10 heures de travail.

“Je veux en pleurer”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas facile de travailler 10 heures et de rentrer chez soi avec 80 $ en poche. C’est le 21e siècle. Qui travaille pour 8 $ l’heure dans l’État de Washington? »

L’histoire de Denev n’est pas seule. Les employés de Gig que nous avons interrogés pour cette histoire ont exprimé leur peur, leur désespoir et leur incertitude alors que leur revenu se tarit et que leur statut contractuel les rend inéligibles à de nombreux programmes d’aide qui aident les employés traditionnels à rester à flot.

La pandémie révèle des trous dans le filet de sécurité sociale percés par la dépendance croissante des entreprises technologiques à l’égard du travail occasionnel. L’économie des concerts est née après la dernière crise économique de 2008, ce qui signifie que sa main-d’œuvre est aux prises avec une menace sans précédent.

Faible demande de services à la demande

Au cours des deux dernières semaines, bon nombre des plus grands employeurs de l’État de Washington, y compris Amazon et Microsoft, ont demandé à tous les employés qui peuvent faire du télétravail de le faire pour ralentir la propagation de COVID-19. Les quartiers autrefois bondés de techniciens sont désormais étrangement silencieux, tout comme les applications Uber des conducteurs, qui cinglent généralement avec les demandes des cyclistes dans ces points chauds de voyage.

Le stand de banane omniprésent d’Amazon a disparu pour l’instant. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré jeudi lors d’un appel avec des investisseurs et des analystes que sur les marchés durement touchés comme Seattle, les réservations sont en baisse de 60 à 70% par rapport à la même période l’an dernier.

“Notre entreprise est incroyablement résistante et nous allons rebondir, mais je reconnais que de nombreuses personnes – chauffeurs, coursiers, employés de restaurant – souffrent en ce moment”, a-t-il déclaré.

Une enquête auprès de 200 chauffeurs Uber et Lyft par The Rideshare Guy a révélé que 80% des revenus et de la demande ont diminué au cours de la semaine dernière.

Beaucoup de travailleurs de concerts se sentent très exposés – littéralement en première ligne de la crise, mais sans jours de maladie ni sécurité économique de base.

Certaines des mêmes personnes qui ont cessé de sauter dans un Uber pour se rendre à une réunion annulent les promenades pour leurs chiens sur Rover, le service de garde d’animaux sur demande basé à Seattle.

Ça frappe fort Rachelle Hohn et Christopher Wolfing. Rover est la seule source de revenus du couple. Leurs journées sont généralement pleines, promenant des chiens, visitant des chats et s’occupant d’animaux de compagnie dont les propriétaires sont attachés au bureau. Au cours d’un mois typique, ils gagnent entre 3 000 et 4 000 $ sur la plate-forme. Cela a chuté à 500 $ depuis que le virus a frappé.

“C’est vraiment effrayant parce que nous nous débrouillions très bien il y a seulement quelques semaines”, a déclaré Hohn. «J’ai eu 10 à 12 visites par jour, ce qui représentait plus de 200 $ par jour. J’en ai eu deux aujourd’hui. »

Christopher Wolfing et Rachelle Hohn petsit pour Rover à temps plein. Ils ont vu leur réservoir de revenus. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Une catégorie de l’économie des concerts contrecarre la tendance: les services de livraison. Selon Consumer Reports, les travailleurs qui livrent des produits d’épicerie, des repas et d’autres produits constatent une augmentation de la demande.

«Beaucoup de travailleurs de concerts se sentent très exposés – littéralement en première ligne de la crise, mais sans jours de maladie ni sécurité économique de base», a déclaré Sage Wilson, organisateur du groupe de défense des travailleurs Working Washington. «Même dans la région de la baie, la livraison de nourriture est exemptée de la commande de refuge sur place, de sorte que le travail continue.»

Les achats en ligne ont commencé à augmenter au début de la crise, alors que les consommateurs s’approvisionnaient en articles ménagers pour se préparer à s’abriter sur place. Le phénomène est particulièrement aigu pour Amazon, qui a déclaré cette semaine que ses entrepôts cesseraient temporairement d’accepter des articles non essentiels afin que l’entreprise puisse réapprovisionner les articles ménagers et les fournitures médicales.

Ce n’est pas seulement le commerce électronique. Des États comme Washington et la Californie n’autoriseront que les restaurants à servir des plats à emporter, provoquant une augmentation des commandes de livraison de services à la demande comme UberEats, Postmates et DoorDash.

Mais les employés de concerts qui tirent leur revenu primaire des services à la demande hésitent à passer à la livraison de nourriture parce que le salaire net est inférieur. Denev a essayé UberEats lorsque ses demandes de course ont été traitées. Après une livraison de 20 minutes qui lui a valu 4 $, il a décidé que cela n’en valait pas la peine.

Hohn et Wolfing ont eu une expérience similaire.

“Nous avons déjà fait UberEats et ce n’était pas suffisant pour nous deux”, a déclaré Hohn.

Malgré leur réticence, Wilson a déclaré que Working Washington «voyait un grand afflux de personnes sur ces plates-formes» de travailleurs qui ont été licenciés d’autres emplois.

“Nous craignons que cela exerce une pression à la baisse sur les salaires à moyen terme, car il y aura encore plus de travailleurs à la recherche du même nombre d’emplois”, a déclaré Wilson.

Angle mort en relief

Le gouverneur de Washington Jay Inslee a annoncé mercredi qu’il étend l’éligibilité aux allocations de chômage pour les travailleurs touchés par l’épidémie de COVID-19. Il existe déjà une énorme demande pour ce type d’assistance; Suzi LeVine, chef du département de la sécurité de l’emploi à Washington, a déclaré mercredi qu’elle avait vu une augmentation de 150% des demandes de chômage depuis le début de l’épidémie de virus.

Mais l’éligibilité accrue au chômage est un réconfort pour les travailleurs de l’économie des concerts dans l’État. Parce qu’ils sont classés comme des entrepreneurs indépendants et non comme des employés, ils ne sont pas admissibles au programme.

“L’Etat pourrait établir une présomption que les travailleurs des concerts sont des employés à cet effet et payer des avantages”, a déclaré Wilson. «Une voie plus probable est l’aide fédérale en cas de chômage en cas de catastrophe, qui peut verser des prestations de manière plus flexible aux entrepreneurs et à d’autres personnes en perte de revenu.»

Certaines entreprises à la demande interviennent pour combler le vide. Uber, Lyft, Instacart et DoorDash prévoient d’offrir aux travailleurs deux semaines de congés payés s’ils reçoivent un diagnostic de virus, selon le New York Times. Postmates a créé un fonds dans 22 marchés américains pour aider à couvrir les frais médicaux des travailleurs.

Khosrowshahi a déclaré que Uber faisait également “activement pression pour que les travailleurs indépendants et à la demande soient inclus dans les colis de secours”.

Mais l’industrie à la demande marche sur la corde raide. Lorsque les entreprises offrent des avantages, cela indique que leurs employés sont des employés. Les entreprises de l’économie du gig ne sont viables que parce qu’elles comptent sur des armées d’entrepreneurs indépendants pour fournir leurs services. Ces entreprises ont du mal à dégager des bénéfices tels quels. Le coût de la conversion des travailleurs en employés avec avantages sociaux les mettrait probablement hors d’activité.

La pandémie de coronavirus met en évidence la vulnérabilité d’une main-d’œuvre sans avantages sociaux, et de nombreuses entreprises technologiques tentent d’atténuer ces risques en accordant des allocations aux travailleurs qui tombent malades. Mais alors que l’économie des concerts se bat avec les régulateurs pour prouver que leurs travailleurs sont des entrepreneurs indépendants, il est difficile de fournir des avantages sociaux aux employés.

Cependant, il peut y avoir de l’espoir pour les conducteurs à un horizon pas trop éloigné. Uber et d’autres services mondiaux d’économie de concerts ont une vue d’ensemble de la façon dont la pandémie se déroule dans les villes du monde entier. Khosrowshahi a déclaré lors de l’appel qu’il considérait Seattle comme un modèle pour les villes de la côte ouest et des prévisions basées sur les communautés qui commençaient à se remettre de l’épidémie.

“Nous prenons Seattle comme modèle, nous supposons deux mois de verrouillage / arrêt absolus en fonction de ce que nous voyons … Hong Kong nous montre que les choses s’améliorent à la minute où les gens se remettent au travail”, a-t-il déclaré. “C’est en quelque sorte notre meilleure estimation en ce moment.”