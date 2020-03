Une petite vente de Bitcoins via Binance réduit le prix

Une petite vente de Bitcoins via Binance ne vous permet pas d’obtenir des offres avantageuses de la part des acheteurs, ce qui entraîne une baisse de prix plutôt inquiétante de l’ordre de 100 $.

L’un des plus grands analystes de la cryptographie Hsaka, perçu comme une vente ouverte par les traders de 300 Bitcoins dans un échange de crypto-monnaies vers midi, il n’est pas possible de se positionner donc il ne ferme pas au taux Ask. Placer le vendeur au risque de conclure même la vente à un prix inférieur.

Où l'opérateur a fini par correspondre à un taux d'offre minimum afin d'attirer des acheteurs potentiels, ce qui a entraîné une baisse de prix d'environ 100 $ au moment de l'exécution.

Le mouvement est assez inhabituel pour les spectateurs, même pour Hsaka qui a blâmé le manque de liquidité de Binance pour le crash de la crypto-monnaie.

Liquidité et impact sur les prix de la vente de Bitcoins via Binance

Cette liquidité est attribuée à la facilité avec laquelle ces commerçants peuvent acheter ou vendre des Bitcoins. Ainsi que tout autre actif aux taux souhaités. Plus la facilité est grande, meilleure est la liquidité.

Cela dit, les opérateurs peuvent entrer et sortir des postes sans aucun problème car il y a toujours quelqu’un prêt à accepter leurs demandes.

Cependant, ce n’est pas le cas avec les Bitcoins, cette crypto-monnaie continue de rester un actif avec de graves problèmes de faible liquidité, selon les données d’offre et de demande collectées par Bitcoinity, un explorateur de données pour les échanges de crypto-monnaie.

Ce portail montre la grande différence entre les prix de l’offre et de la demande de Bitcoins dans un échange de chiffres qui a dépassé les 2000% ces derniers jours.

Cette combinaison de problèmes de liquidité couplée à la volatilité croissante des Bitcoins à long terme, peut être présentée dans la crypto-monnaie comme un actif naissant. De plus, cela pourrait améliorer les différences d’offre et de demande dans tous les échanges, ce qui entraînerait une croissance. Ce n’est malheureusement pas le cas pour aujourd’hui.

La baisse de 100 $ de la valeur des Bitcoins le réduit de 1,21%

Le marché a réussi à absorber rapidement la perte, ce qui a entraîné une forte baisse de la hausse qui était supérieure à 8 800 $ après la séance européenne de midi.

Ces statistiques montraient une certaine inclinaison des marchands à défendre le support, qui est proche de 8 600 $. Le sentiment d’achat a augmenté autour de ce niveau, ce qui laisse entendre qu’un objectif à la hausse pourrait dépasser le niveau de 9 000 $.

La chose la plus importante de la journée est que cet automne a favorisé l’élan du prix au-dessus d’un niveau de résistance crucial. Qui a été définie par la moyenne mobile de 200 jours de la valeur des Bitcoins. Il a donc également été considéré comme un «revers sain».

En bref, le marché des Bitcoins continue de croître mais toujours au risque d’une faible liquidité à Binance.