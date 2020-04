une revue des nouvelles les plus importantes

Comme prévu, Google a organisé un nouveau Stadia Connect, un événement en ligne assez simple et de courte durée qui a ouvert la voie à présenter les nouvelles les plus importantes Ils arriveront sur la célèbre plateforme de jeu en nuage du géant de Mountain View.

L’événement s’est concentré sur les nouveaux jeux qui arriveront à Google Stadia, même si je dois dire qu’il a retenu mon attention pour voir que Google a profité du démarrage de ce Stadia Connect pour souligner, encore une fois, dans le fonctionnement de ce service des jeux dans le cloud, un mouvement avec lequel il est clair qu’ils veulent transmettre un message de tranquillité et de confiance aux utilisateurs qui ont encore des doutes sur Stadia.

En ce sens, Google a de nouveau souligné que grâce à ce service, nous pouvons:

Obtenez régulièrement des jeux gratuits.

Jouant en 1080p à 60 FPS gratuitement, nous ne payons que pour les jeux que nous voulons acheter.

Tous les jeux que nous achetons seront à nous pour toujours, c’est-à-dire qu’ils n’expirent à aucun moment ni en aucun cas.

Jouez sans téléchargement et sans avoir à installer quoi que ce soit, directement.

EA apportera ses jeux à Stadia

Google a signé une alliance avec EA pour apporter les jeux Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA et Madden NFL à Stadia. Plus tard cette année, ils donneront plus de détails sur le lancement d’autres jeux EA sur la plate-forme de jeux en nuage de Google.

Tous les abonnés Stadia “Pro” peuvent profiter des jeux gratuitement Zombie Army 4, SteamWorld Heist et le test de Turing à partir du 1er mai. Vous n’avez qu’à entrer à partir de cette date avec votre compte et à les réclamer, sans plus tarder. Je vous rappelle que Google propose deux mois d’abonnement d’essai gratuit au service “Pro” sans aucun engagement. Dans cet article, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin.

Dans la vidéo que nous accompagnons dans cet article, vous trouverez l’événement complet. Si vous avez des doutes sur les jeux actuellement disponibles dans Google Stadia, il vous suffit de saisir ce lien pour découvrir la liste complète.