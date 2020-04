Une rumeur sommaire prétend que l’iPhone 12 pourrait comporter Touch ID et Face ID – .

Les modèles haut de gamme d’Apple iPhone 12 peuvent comporter à la fois Touch ID et Face ID.

Des rapports crédibles indiquent qu’Apple étudie la technologie des capteurs d’empreintes digitales à ultrasons depuis un certain temps maintenant.

Il existe des rapports contradictoires sur la question de savoir si la fonctionnalité fera partie de l’iPhone 12 ou de l’iPhone 13.

Quand Apple abandonne une technologie, elle disparaît généralement pour de bon. Le connecteur Dock à 30 broches, par exemple, a été efficacement mis en marche au moment où Apple a introduit le connecteur Lightning. Plus récemment, Apple a abandonné 3D Touch avec l’introduction de l’iPhone 11, et il va de soi que nous ne le verrons plus jamais sur un produit Apple.

Touch ID, cependant, a réussi à s’attarder un peu. Bien qu’Apple ait largement abandonné Touch ID lors de l’introduction de l’iPhone X il y a quelques années, la technologie d’authentification par empreinte digitale est bien vivante et a été incluse dans le cadre de l’iPhone SE récemment publié.

Bien qu’il soit juste de supposer que l’iPhone SE a incorporé Touch ID par opposition à Face ID pour des mesures de réduction des coûts, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Touch ID pourrait réapparaître en tant que fonctionnalité sur la gamme Apple iPhone 12 de nouvelle génération.

The Economic Daily News rapporte que l’iPhone 12 Pro Max d’Apple est doté de la technologie Touch ID sous l’écran. Le rapport ajoute en outre qu’Apple travaille avec BOE et Qualcomm pour mettre la technologie à jour. Soit dit en passant, Qualcomm a fait des progrès importants au cours des deux dernières années – à la fois en termes de fiabilité et de sécurité – dans le domaine de la technologie des capteurs d’empreintes digitales à ultrasons. Rappelons que la fonctionnalité a d’abord fait ses débuts sur le Galaxy S10, mais avec quelques compromis de sécurité.

Bien que la rumeur ci-dessus semble certes exagérée, il convient de noter que des sources plus crédibles au cours de la dernière année ont publié des rapports similaires. Il y a environ six mois, par exemple, Bloomberg a également indiqué que l’iPhone 12 d’Apple pourrait inclure Face ID et Touch ID.

Apple envisage d’inclure ce capteur tactile à l’écran dans le modèle iPhone 2020 si les tests réussissent, ont déclaré les gens. Les fournisseurs ont prouvé leur capacité à intégrer la technologie dans les iPhones, mais la société n’a pas encore réussi à la produire en série, a déclaré une personne familière avec le travail de développement.

Et en août dernier, Ming-Chi Kuo – qui a sans doute le meilleur bilan en ce qui concerne les rumeurs d’Apple – a publié une note d’investisseur affirmant qu’Apple vise à apporter Touch ID et Face ID à sa gamme d’iPhone en 2021. Donc, alors que le les délais ne correspondent pas, le point à retenir ici est que Touch ID pourrait éventuellement revenir aux modèles haut de gamme d’Apple pour iPhone dans un proche avenir.

Il convient également de mentionner que Greg Joswiak d’Apple l’année dernière, tout en louant les effets positifs que Touch ID a eu sur la sécurité des appareils, a déclaré qu’il s’agissait d’une “excellente technologie sur notre gamme d’iPad et que nous ne la voyons pas disparaître de si tôt.”

Pendant ce temps, l’iPhone 12 arrivera dans les magasins un peu plus tard que d’habitude cette année. En raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement résultant de la pandémie de coronavirus, Apple aurait retardé la production de masse d’environ un mois. Malgré cela, Apple prévoit toujours de lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone plus tard cette année.

