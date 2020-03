une scène sur le net

La plupart du temps quand je parle de Twitch Avec des gens qui ne connaissent pas la plateforme, je vois que leur perception de la plateforme est fausse. Ou, pour être plus exact, il est quelque peu dépassé. Et c’est que de l’avis de la majorité, son contenu est limité aux jeux et aux streamers à une caste sélectionnée de ceux choisis, généralement arrivés de YouTube. Je parle, bien sûr, d’étoiles consacrées dans leur propre Rubius, AuronPlay, Cristinini ou Alexelcapo.

Le problème est que cette vision est, aujourd’hui, assez incomplète. Les jeux continuent d’être les protagonistes de la plate-forme, bien sûr, mais maintenant ils partagent l’espace (et de plus en plus) avec les canaux de diffusion scientifiques (tels que les plus populaires). Alex Riveiro y C pour la science), conversation (dans laquelle le streamer discute avec ses téléspectateurs sur n’importe quel sujet), relaxation (attention particulière à la catégorie ASMR) et, ce qui nous concerne dans ce cas, toutes sortes de contenus artistiques.

Un groupe professionnel qui a été particulièrement endommagé par coronavirus est celle des musiciens. Et c’est que pour la grande majorité d’entre eux, les concerts sont leur principale source de revenus (dans de nombreux cas uniquement). Un type d’activité qui, évidemment et avec tout le sens du monde, a été interdit dans une grande partie du monde pour éviter l’accumulation de personnes dans des espaces confinés, un cadre parfait pour la propagation du virus.

Conscient de ce problème, Twitch y SoundCloud Ils ont conclu un accord par lequel les artistes de cette catégorie et les catégories Pro, Premier y Republier par SoundCloud ils pourront obtenir, de manière particulièrement rapide, le statut de affilié sur Twitch. Et, de cette façon, ils pourront commencer à monétiser leurs spectacles en direct sur la plate-forme, afin d’atténuer dans une certaine mesure la perte de revenus que l’interdiction de concerts a entraîné.

Pour comprendre l’importance de cette offre, vous devez comprendre comment Twitch classe et gère ses streamers. Ils sont regroupés en trois catégories principales: utilisateur standard, affilié (affilié) et partenaire (partenaire). Le premier est obtenu immédiatement après la création d’un compte sur le service. Et c’est quelque chose qui surprend généralement de nombreux utilisateurs qui n’accèdent à la plate-forme que pour voir du contenu tiers: à partir de zéro minute, vous avez déjà votre propre chaîne. A ce niveau, cependant, il n’est pas possible d’utiliser les voies de monétisation du service.

Les étapes suivantes, affilié et partenaire, autorisent déjà à la fois les abonnements aux canaux et les dons en Bits (la “devise” de la plateforme). Mais, pour les obtenir, il faut respecter des minimums déterminés par la plateforme. Plus précisément, ceux requis pour accéder au niveau affilié sont les suivants:

Au moins 500 minutes problème total au cours des 30 derniers jours.

Au moins 7 jours uniques diffuser au cours des 30 derniers jours.

Un 3 téléspectateurs en moyenne simultanée ou plus au cours des 30 derniers jours.

Au moins 50 abonnés.

Ce sont des chiffres qui peuvent sembler modestes mais, en réalité, avec le grand nombre de chaînes qui existent déjà sur Twitch, les atteindre peut prendre un certain temps, auquel il faut ajouter celui qui doit s’écouler depuis que les objectifs sont atteints et le changement de catégorie jusqu’à ce qu’il soit décerné. Nous parlons de semaines qui, dans ces circonstances, peuvent être très, très longues.

Avec l’accord signé entre les deux plates-formes, ce temps sera considérablement réduit, car les artistes SoundCloud des catégories mentionnées ci-dessus n’auront qu’à créer (s’ils ne l’ont pas déjà) leur compte sur Twitch, remplir un formulaire qui a été mis à votre disposition et, en quelques jours, ils seront promus auprès des affiliés, sans avoir à répondre aux exigences qui sont exigées des autres utilisateurs. Ainsi, les semaines seront réduites à quelques jours et, à ce moment, les musiciens pourront commencer à avoir les fonctions de monétisation de la plateforme.

Je dois dire que cela me semble une grande initiative, que tout ce qui soutient la diffusion de la culture et des créateurs (et plus dans des circonstances aussi exceptionnelles que celles-ci) est toujours bon. Maintenant, je demande également à Twitch de prendre soin, encore plus que d’habitude, de ses streamers. Nous sommes nombreux (oui, je m’inclus) à occuper une bonne partie de nos loisirs avec ces gens qui, pour la plupart, donnent beaucoup et demandent très peu.

Consommez-vous Twitch? Suivez-vous des artistes SoundCloud et espérez-vous les trouver sur Twitch? Pensez-vous qu’avec cette mesure les musiciens pourront survivre? Et, par curiosité personnelle, suivez-vous un streamer qui ne fait pas partie du haut de la plate-forme? Nous y avons également coïncidé, sur une chaîne, et nous ne savons pas … kappa

Image: Victor Mame Channel – Votre pianiste de confiance, sur Twitch