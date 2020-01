Une seule plaque de verre: un design pour iMac comme pour iPhone?

Apple se rapproche de plus en plus de son ambition annoncée de concevoir l’iPhone comme une seule plaque de verre, mais une nouvelle demande de brevet suggère qu’au moins certains designers de l’entreprise partagent la même ambition pour l’iMac.

Une variante géniale montre même comment elle pourrait permettre au MacBook Pro de se connecter à l’iMac, une conception qui pourrait également fonctionner pour un futur écran Apple…

Le brevet, repéré pour la première fois par PatentlyApple, décrit une conception iMac comprenant «une surface incurvée continue».

Un dispositif électronique peut comprendre un élément de boîtier en verre qui comprend une partie supérieure définissant une zone d’affichage, une partie inférieure définissant une zone d’entrée et une partie de transition joignant la partie supérieure et la partie inférieure et définissant une surface incurvée continue entre la partie supérieure et la partie inférieure. Le dispositif électronique peut comprendre un affichage couplé à l’élément de boîtier en verre et configuré pour fournir une sortie visuelle au niveau de la zone d’affichage. Le dispositif électronique peut comprendre un dispositif d’entrée couplé à l’élément de boîtier en verre et configuré pour détecter des entrées dans la zone d’entrée. Le dispositif électronique peut comprendre une structure de support couplée à l’élément de boîtier en verre et configurée pour supporter le dispositif informatique.

Comme d’habitude avec les brevets Apple, il est rédigé dans les termes les plus larges possibles et permet d’utiliser un clavier et un ou plusieurs trackpad (s) physiques ou virtuels.

Les entrées de clavier peuvent comprendre des entrées tactiles reçues sur des touches mécaniques (par exemple, les touches d’un clavier mécanique) et / ou une surface sans clé d’un clavier virtuel prévue dans la zone d’entrée.

[…]

Par exemple, la zone d’entrée peut être positionnée le long d’une partie de la partie inférieure pour définir un affichage de type écran tactile à utiliser comme clavier et / ou pavé tactile.

Nous disons «trackpad (s)» car une conception montre deux trackpads, un de chaque côté du clavier.

Une option comprend même une fente dans le verre. Un MacBook pourrait être placé derrière l’iMac, puis le clavier poussé à travers la fente pour ressortir à l’avant. Peut-être que la puissance de traitement des deux machines pourrait être combinée, d’une manière similaire à l’utilisation d’un GPU externe aujourd’hui.

Nous avertissons toujours qu’Apple brevète toutes sortes de choses qui n’arrivent jamais sur le marché, et celui-ci ressemble à l’un de ces concept-cars présentés lors de salons par les constructeurs automobiles: une chance de laisser les concepteurs devenir fous dans l’espoir que cela puisse en stimuler un ou deux idées qui se transforment en véhicules de production sous une forme largement diluée.

En même temps, il y a peu ici qui ne serait pas pratique à un moment donné. Le verre incurvé est désormais monnaie courante dans les smartphones; Les claviers virtuels peuvent être horribles à plat pour le moment, mais Apple a déjà des tactiques convaincantes pour les boutons simples et les trackpads, il n’est donc pas difficile d’imaginer qu’il pourrait un jour créer un clavier en verre au toucher réaliste. Le principal défi ici est de permettre aux dactylographes tactiles de sentir le bord des touches virtuelles au repos, et Apple a des brevets pour cela. Une version avec clavier physique et trackpad (s) serait bien plus pratique.

Un design incurvé d’iMac est-il quelque chose que vous aimeriez voir à l’avenir? Aimeriez-vous voir Apple finir par aller jusqu’à une seule plaque de verre? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.

