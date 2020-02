une sonde qui peut survivre sur Vénus est en construction

NASA: la compétition est ouverte à tous et ce ne sera pas une tâche facile

Le concours est ouvert à la plupart des personnes dans le monde qui ont au moins 18 ans et les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 29 mai à 17 h 00. L’évaluation aura lieu entre le 1er juin et le 2 juillet, tandis que les gagnants seront rendus publics le 6 juillet. La NASA demande aux concurrents d’utiliser le projet AREAS actuel comme point de départ.

Bien qu’il y ait de l’argent en jeu, cela est plus susceptible d’être une source de fierté pour les concurrents, étant donné le coût de développement d’un capteur en si peu de temps. La NASA demande en fait aux gens de surpasser les équipements antérieurs qui avaient tout le poids d’une agence spatiale gouvernementale. En effet, les atterrisseurs russes Venera ils n’ont jamais duré plus de deux heures à la surface de Vénus. La technologie et l’expérience modernes seront certainement utiles, mais ce n’est toujours pas une mince tâche.