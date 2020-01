une star de Star Wars a fermé son profil

Au cours des dernières heures, l’une des stars de la saga Star Wars a décidé de fermez votre compte présent sur le réseau social Facebook. La raison? publicités liées à la politique.

Au cours des dernières semaines, nous avons souvent parlé de ces types de publicités liées à la plate-forme Mark Zuckerberg. Cependant, les médias sociaux n’ont pas l’intention de bloquer certains types de publications, contrairement à Twitter. Découvrons qui c’est.

Facebook: la star de Star Wars ferme son profil

Nous parlons Mark Hamill, qui a récemment décidé de fermer son profil sur la plateforme en raison de publicités politiques et de publicités. La star de la saga de renommée mondiale serait également sévèrement attaqué Mark Zuckerberg et sa compagnie, selon lui coupable de préférer les bénéfices à la vérité et d’admettre que maintenant la nuit dormira beaucoup mieux.

Hamill par la suite a expliqué la raison de ce choix à 3,6 millions de followers sur la plateforme rivale Twitter. Voici le tweet complet de l’acteur: “Tellement déçu que les valeurs #MarkZuckerberg bénéficient plus que la vérité que j’ai décidé de supprimer mon compte @Facebook. Je sais que c’est un grand “Qui s’en soucie?” Pour le monde en général, mais je dormirai mieux la nuit. “

De tous les commentaires de soutien, on retrouve aussi celle du collègue John Cusack, qui à son tour a affirmé avoir fait la même chose il y a quelque temps. Le tweet de Hamill a obtenu quelque chose comme 178 000 likes et plus de 21 300 commentaires en quelques heures seulement. Pour le moment, Zuckerberg n’a pas répondu aux “accusations” de l’acteur mais s’il le fait, nous vous tiendrons certainement au courant.