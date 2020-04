Une startup australienne offre une nouvelle tournure au commerce de l’or symbolisé

La startup australienne Meld Gold lancera bientôt une plate-forme basée sur la blockchain pour le trading d’or symbolisé. Ce lancement est prévu pour le troisième trimestre de cette 2020.

Meld Gold a mentionné que ladite plateforme pourrait offrir un mécanisme numérique pour acheter et vendre de l’or physique. Ce qui est beaucoup plus efficace et transparent que les marchés de l’or traditionnels.

Contrairement à d’autres jetons adossés à de l’or, l’émetteur n’a pas de réserve d’or en sa possession, mais chaque jeton peut représenter un gramme d’or dans différentes sociétés du réseau. Même en incluant la Melbourne Mint.

Meld Gold pourra lancer la plateforme à Algorand dans le commerce de l’or à jeton

La plate-forme modèle originale qui a été construite pour Ethereum au milieu de l’année dernière pour sa version finale, est en construction. Tout cela en collaboration avec Algorand. Cette plateforme sera lancée en juillet ou août de cette année.

Le PDG de Meld Gold a indiqué aux médias numériques qu’il avait déjà signé des partenariats avec un grand nombre d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement en or. Ceux-ci commenceront à utiliser cette plate-forme immédiatement après le lancement.

Fusion de jetons adossés à l’or dans toute la chaîne d’approvisionnement

Il a été expliqué que chaque jeton serait soutenu par un gramme d’or, mais en tant que jeton décentralisé de l’industrie de l’or, il restera stable tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Il est également fait mention de la façon dont les pavillons autonomes détiendront toujours de l’or, tout comme les raffineries à base d’or. Ainsi, dans chacune des sections de ces points de la chaîne d’approvisionnement, les jetons d’or peuvent être frappés et enregistrés. Pour lequel aucune entité individuelle n’aura tout l’or qui existe.

Il n’y aura pas d’approvisionnement fixe pour le jeton et la monnaie. De plus, la gravure de jetons sera dictée par la demande du marché et l’offre d’une combinaison du marché de l’or traditionnel et du marché numérique. Meld peut agir en tant que teneur de marché dans le système et il n’y a aucun frais de transaction ou de stockage encourus lors de l’utilisation de la plate-forme.

Il a été souligné que l’or qu’il conserve dans le système sera contrôlé de manière autonome et ajoute que des sanctions sévères seront imputées aux mauvais acteurs. Toutes les entités intéressées à rejoindre le réseau pourraient subir un processus d’enquête.

Le concessionnaire Bullion et PDG de Melbourne Mint, Peter August, mentionne que de nombreuses entreprises ont réussi à créer leur propre version de jetons adossés à de l’or, mais ce que Meld parvient à faire est tout nouveau en utilisant la technologie blockchain. . Non seulement pour émuler, mais dans le but d’améliorer le véritable marché de l’or.

Meld prévoit de se développer à l’international dans le commerce de l’or symbolisé

Après le lancement de la plate-forme, il a été affirmé que Meld pourrait passer le reste de l’année à travailler sur l’application de portefeuille et à étendre son réseau de partenaires locaux. Afin que cette entreprise crée des partenariats en Amérique du Nord, en Asie et en Europe pour l’année prochaine.

