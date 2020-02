Une startup de l’éducation aide les étudiants qui poursuivent des arts libéraux à acquérir des compétences pour rivaliser dans l’industrie technologique – .

L’équipe des académies adjacentes, de gauche à droite: Anh M. Nguyen, PDG; Malena Harrang, directrice principale des opérations commerciales; Shireen Campbell, professeure et présidente de l’anglais, Davidson College; Kristen Eshleman, directrice des initiatives d’innovation, Davidson College; et Jesse Farmer, instructeur principal, Adjacent. (Photo des académies adjacentes)

Les étudiants qui souhaitent poursuivre les matières d’arts libéraux qui les passionnent peuvent toujours obtenir la formation technique dont ils ont besoin pour rivaliser sur un marché du travail qui exige ces compétences grâce à la startup de Seattle Adjacent Academies.

Fondé en 2019, Adjacent est l’idée originale du studio de capital-risque Entangled Group basé à San Francisco et du Davidson College en Caroline du Nord. Anh Nguyen, qui a passé plus de sept ans à travailler sur des initiatives éducatives à la Fondation Bill & Melinda Gates, en est le PDG.

Adjacent a levé 2,1 millions de dollars dans un cycle de financement le mois dernier dirigé par Rethink Education, avec une participation supplémentaire de New Ground Ventures, Bisk Ventures et Entangled Group.

Nous pensons que les étudiants ne devraient pas avoir à se spécialiser en informatique pour jouer un rôle dans l’industrie technologique.

«Notre objectif est d’améliorer – et non de remplacer – une éducation en arts libéraux et de permettre à davantage d’étudiants d’accéder à un éventail plus large d’opportunités dans une économie qui est de plus en plus stimulée par l’innovation et la technologie», a déclaré Nguyen.

Adjacent n’est pas un bootcamp de codage. La startup propose des programmes d’études semestrielles et estivales dans des centres d’innovation américains – Seattle, San Francisco et Austin – où les étudiants peuvent gagner des crédits tout en acquérant des compétences précieuses qui vont au-delà des capacités techniques si souvent destinées à décrocher des emplois spécifiques.

«Nous nous soucions beaucoup plus de faire en sorte que nos élèves vivent une expérience transformatrice qui modifie la façon dont ils apprennent, échouent et créent», a déclaré Nguyen. Une de nos étudiantes l’a assez bien résumé dans un message qu’elle nous a écrit: “Je ne me suis jamais vue comme le” type technologique “- cette expérience m’a montré qu’il n’y en a pas.”

Avec une formation en éducation, en technologie de l’éducation et en technologie des RH, Nguyen a également passé plus de quatre ans dans la startup d’embauche prédictive Koru.

«La ligne directrice de ma carrière a été axée sur l’élargissement des opportunités pour les autres», a-t-elle déclaré. «Je suis un enfant d’immigrants (mes parents et mon frère ont quitté le Vietnam la veille de la fin de la guerre) et mes opportunités sont le résultat direct non seulement du travail acharné, mais aussi de la générosité et du soutien des autres. Cette reconnaissance est ce qui me motive à faire ce type de travail. »

Nous avons rencontré Nguyen pour ce Startup Spotlight, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire:

Que fait votre entreprise? Par expériences d’apprentissage transformatrices, rigoureuses sur le plan académique et à crédit, Adjacent garantit que les étudiants en arts libéraux – en particulier ceux issus de milieux qui ont tendance à être sous-représentés dans la technologie – ont les compétences, les réseaux et les opportunités pour façonner et diriger dans un monde de rapide transformation technologique. Nous pensons que les étudiants ne devraient pas avoir à se spécialiser en informatique pour jouer un rôle dans l’industrie technologique.

Comme nous aimons le dire, vous pouvez toujours vous spécialiser dans ce que vous aimez et être diplômé en technologie.

L’inspiration nous a frappé lorsque: Notre histoire d’origine est ci-dessus, mais nous savions que nous étions sur quelque chose lorsque nous avons envoyé un formulaire à la classe de première année à Davidson, leur demandant de le remplir s’ils étaient intéressés par un programme d’été avec Adjacent. 100 étudiants l’ont rempli en 24 heures.

VC, Angel ou Bootstrap: Enchevêtré était essentiellement l’investisseur providentiel dans Adjacent et nous a donné non seulement le capital, mais aussi le soutien continu (conseils, réseaux, ressources d’accélération, etc.) pour faire décoller l’idée. Compte tenu de notre vision de l’impact des étudiants à l’échelle et de la mesure dans laquelle nous nous soucions de la réussite des étudiants, nous avons choisi la voie du capital-risque pour nous fournir le capital nécessaire pour bien faire les choses et grandir. Nous ne pourrions pas être plus ravis de nos investisseurs (repenser l’éducation, New Ground Ventures, Bisk Ventures). Ils comprennent l’éducation et se soucient profondément des résultats des élèves et de l’équité.

Notre «sauce secrète» est: Trois choses: (1) Nous avons des instructeurs et des membres de l’équipe qui croient en l’inéluctabilité de la réussite de nos élèves. (2) Nous avons une compétence de base dans la conception d’expériences d’apprentissage transformatrices qui lient les disciplines (notre programme à l’extérieur du semestre comprend deux cours techniques, un cours d’anglais qui explore l’éthique dans la technologie et un cours interdisciplinaire axé sur un projet clé et une pratique de réflexion profonde) , et (3) Nous respectons profondément la valeur de l’enseignement supérieur et, par conséquent, la capacité de nous associer authentiquement aux professeurs et au personnel. Ces trois éléments se combinent pour aboutir à des résultats tels qu’un étudiant a récemment déclaré à un doyen des étudiants que «c’est de loin la plus grande expérience que j’ai eue par rapport à mes études.»

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: Créer un espace délibéré dans nos programmes pour que les étudiants se débattent avec des questions éthiques, morales et sociétales liées à la technologie. Nous échouerions nos étudiants s’ils quittaient Adjacent en tant que codeurs durs à cuire sans perspective ni sens des responsabilités pour les choix qu’ils font lors de la construction de technologies. Nous voulons qu’ils réfléchissent de manière critique aux valeurs exprimées (ou non exprimées) dans les technologies. Nous avons besoin de plus de leaders qui viennent dans la technologie et l’innovation avec ces perspectives.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu’à présent: Nous faisons des erreurs tout le temps, il est difficile de garder une trace. … Du point de vue du «produit», nous avons eu une incohérence pédagogique dans notre premier programme et les étudiants ont rapidement souligné. Nous l’avons reconnu, avons été proactifs dans le partage des commentaires des étudiants avec nos partenaires du collège et avons rapidement répété de changer les choses pour la prochaine fois.

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Je vais me lancer sur ce sujet et dire plutôt que nous avons déjà un groupe incroyable de gens dans notre coin, des leaders de l’enseignement supérieur aux entraîneurs / instructeurs talentueux qui ont des croyances et des compétences puissantes en termes de transformation des mentalités et des capacités d’apprentissage (Sherif Abushadi , Jesse Farmer). Et, honnêtement, à ce stade précoce d’une entreprise, il s’agit de gens comme Malena Harrang qui a travaillé avec moi chez Koru – elle travaille à plusieurs altitudes et fait avancer les choses.

Notre activité de team-building préférée est… exercice – et ensuite se plaindre de la façon dont nous sommes douloureux. Nous avons couru, fait de la randonnée et nous nous sommes entraînés par intervalles avec nos élèves. Rien de tel que de souffler et de gonfler avec votre client pour créer une vulnérabilité, une confiance et une connexion.

La plus grande chose que nous recherchons lors de l’embauche est… la propriété, c’est-à-dire le degré auquel une personne prend des responsabilités et agit au service de quelque chose de plus grand qu’elle. Jouent-ils la victime lorsque quelque chose ne va pas, blâmant le manque de ressources ou d’autres personnes? Ou reconnaissent-ils plutôt l’échec et se demandent-ils ce qu’ils auraient pu faire différemment pour mener à un niveau de réussite plus élevé? Se concentrent-ils uniquement sur leur fonction ou pensent-ils activement à l’ensemble de l’entreprise et font-ils ce qu’il faut pour que tout le monde réussisse? Laissent-ils un plat sale dans l’évier ou nettoient-ils leur vaisselle (et peut-être celle des autres) et les mettent-ils au lave-vaisselle? Je plaisante en quelque sorte sur le dernier, mais nous voulons que la personne qui fait tout simplement les choses et n’hésite pas et demande “est-ce mon travail?”

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: Restez connecté à ce qui vous alimente en dehors du travail. De nombreux entrepreneurs partagent une volonté agitée de résoudre un problème qui les empêche de dormir la nuit; il est très difficile de ne pas être complètement consommé. La chose qui m’aide souvent à me rééquilibrer n’est pas une «victoire» liée au travail, mais plutôt quelque chose comme un high five d’un petit enfant sur le terrain de softball (j’entraîne une petite ligue).

