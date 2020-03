Une superbe vidéo sur la conception de l’iPhone 12 montre la nouvelle fuite de couleur d’Apple – .

L’iPhone 12 d’Apple fera l’objet d’une refonte majeure, marquant la première fois en trois ans qu’Apple lancera un nouveau modèle d’iPhone avec un design mis à jour.

Les modèles iPhone 12 et iPhone 12 Pro lancés par Apple en 2020 présenteront un nouveau look avec des bords métalliques plats rappelant le design bien-aimé de l’iPhone 5.

L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max haut de gamme devraient être disponibles dans une toute nouvelle couleur qui a fuité récemment, et maintenant une nouvelle vidéo imagine le nouvel iPhone 12 Pro d’Apple dans la superbe nouvelle couleur.

En ce qui concerne la sortie de l’iPhone 12 d’Apple et de sa sortie de l’iPhone 9 qui était attendue dans les semaines à venir, tout semble en suspens en ce moment. Un rapport d’hier a suggéré qu’Apple annulera complètement sa sortie de l’iPhone 9 le mois prochain non pas à cause de problèmes de fabrication, mais parce que la société ne veut pas encourager les gens à se rassembler en masse dans ses magasins à la lumière de la nouvelle épidémie de coronavirus. Pour rappel, l’iPhone 9 est également appelé «iPhone SE 2», et il devrait s’agir d’un iPhone moins cher à partir de 399 $ qui utilise la conception de l’iPhone 8 avec des spécifications mises à jour en ligne avec l’iPhone 11.

En ce qui concerne les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro phares d’Apple, les choses sont encore plus floues en ce moment. De nombreux rapports suggèrent que l’épidémie de COVID-19 forcera Apple à retarder la sortie de son iPhone 12 jusqu’en octobre ou peut-être en novembre, bien que la société puisse encore annoncer les téléphones en septembre. Cela ne semble pas trop terrible, mais il y a un léger problème: de nombreux experts pensent que l’épidémie de coronavirus continuera de s’aggraver dans les prochains mois. Si tel est le cas, on ne sait pas ce qui pourrait arriver aux plans d’Apple pour l’iPhone 12. En date de jeudi matin, il y avait plus de 120 000 cas confirmés de coronavirus COVID-19 et la propagation ne devrait pas ralentir de sitôt. Indépendamment du moment où Apple publie enfin sa gamme iPhone 12, cependant, nous en savons déjà beaucoup sur le nouveau design et les nouvelles fonctionnalités grâce à de nombreuses fuites provenant de sources fiables. Maintenant, une nouvelle vidéo permet de visualiser tout ce que nous avons entendu, et elle montre également le nouvel iPhone 12 Pro d’Apple dans la superbe nouvelle couleur qui a fuité plus tôt cette année.

La plupart de ce que nous savons à ce jour sur les prochains smartphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple vient de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities. Il est l’initié d’Apple le plus prolifique et le plus précis depuis des années, et il a beaucoup à dire sur la série iPhone 12 depuis même avant la sortie de l’iPhone 11.

Selon le rapport de Kuo, Apple lancera non pas trois mais quatre nouveaux modèles phares cette année. Deux seront des modèles d’iPhone 12 avec différentes tailles d’écran, puis il y aura un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les quatre téléphones disposeront apparemment d’écrans OLED et d’une prise en charge 5G, tandis que les téléphones iPhone 12 Pro bénéficieront de systèmes de caméra arrière à triple objectif améliorés avec un nouveau capteur de temps de vol (ToF).

Une fuite plus récente de l’iPhone 12 provenant d’une nouvelle source qui a été active récemment suggère que les nouveaux modèles d’iPhone 12 d’Apple bénéficieront d’une mise à niveau de l’appareil photo encore plus importante que nous ne le pensions. Cette fuite a également décrit certaines prétendues nouvelles fonctionnalités et mises à niveau censées arriver sur les nouveaux iPhones d’Apple, mais la même source avait également des informations intéressantes sur l’iPhone 12 à partager en janvier.

Dans la fuite précédente, Max Weinbach a affirmé qu’Apple prévoyait de sortir l’iPhone 12 Pro dans une nouvelle couleur excitante qui remplacera Midnight Green dans la gamme actuelle d’Apple iPhone 11 Pro. La nouvelle couleur est censée s’appeler Midnight Blue, et ce serait une couleur bleu marine profond qui sera disponible aux côtés de Space Gray, Silver et Gold. Le bleu marine profond semble beaucoup plus attrayant que la couleur vert foncé actuellement disponible, et maintenant une nouvelle vidéo créée par la chaîne YouTube Technizo tente de visualiser l’iPhone 12 Pro dans la nouvelle couleur étonnante.

La majorité de la vidéo montre la conception de l’iPhone 12 Pro d’Apple en gris cosmique, et c’est assez proche de ce que nous prévoyons de voir plus tard cette année, quand Apple enlèvera officiellement l’iPhone 12 Pro. La seule grosse erreur avec cette vidéo est la même que celle que nous avons vue dans d’innombrables autres visualisations de l’iPhone 12 Pro – les nouveaux modèles Pro d’Apple auront une caméra arrière à triple objectif avec un petit capteur ToF supplémentaire ajouté. Ces rendus, de l’autre main, montrez un appareil photo à quatre objectifs.

L’iPhone 12 Midnight Blue fait sa première apparition autour de la marque des 53 secondes, et la teinte montrée dans la vidéo semble en effet être assez proche de la réalité. Nous ne le saurons pas avec certitude jusqu’à ce qu’Apple dévoile l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro en septembre prochain, mais vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous pour vous guider entre-temps.

