une tragédie sans précédent, voici les plus durement touchés

2020 sera destiné à entrer dans l’histoire non seulement pour l’urgence provoquée par la pandémie, mais pour le risque de voir le nombre de compagnies aériennes actif dans le ciel de la planète. Depuis février, en effet, les chiffres sont impitoyables. Toutes les compagnies aériennes perdent environ 50%, en avril, ils perdront 90%. Depuis 1960, aucune compagnie aérienne n’a perdu plus de 30% en un seul mois, juste pour comprendre l’étendue de la tragédie économique en cours.

Si à la mi-mai, la Commission européenne approuvera la distanciation sociale même à bord des avions, des dizaines d’entreprises ne pourront pas survivre, ce qui réduira considérablement la concurrence. Si la distance sociale est approuvée sur une distance de 1,5 mètre (empêchant la vente d’un tiers des billets) et que l’arrêt pour passer d’un état à un autre se poursuivra pour l’hiver prochain, la tragédie prendra des dimensions apocalyptiques.

Voici les entreprises qui blâment le plus le coup

Le groupe Lufthansa, qui comprend Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines et Air Dolomiti, selon les analystes, 53% baissera par rapport à 2019, avec un chiffre qui avoisine les 11 milliards d’euros. Pour le groupe Lag, qui comprend British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus et Level, une perte estimée à 55% par rapport à 2019, on parle de 10 milliards d’euros. Le groupe Air France-Klm perdra 51%, soit environ 10,5 milliards d’euros.

Les bas prix ne sont pas moins. Pour le Groupe Ryanair que, rappelez-vous, l’exercice commencera le 1er avril et se terminera le 31 mars 2021, une perte estimée à environ 3,72 milliards d’euros est estimée. Je ne suis pas loin derrière easyJet et Wizz Air pour lesquels des pertes de 3,70 milliards d’euros et 1,39 milliard d’euros sont estimées respectivement. Bref, un cataclysme, dont les chiffres sont une photographie impitoyable. 2020 verra 1,12 milliard de voyageurs de moins qu’en 2019, portant un coup terrible à l’âme du tourisme et de toutes ses activités.