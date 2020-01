Une version prototype entièrement noire de OnePlus Concept One révélée dans une interview

Une interview de l’équipe de design industriel de OnePlus a été publiée sur les forums de l’entreprise plus tôt dans la journée, et bien que la plupart d’entre elles soient le genre de louanges et de discussions dirigées que vous vous attendez à lire, une friandise vraiment intéressante a été révélée: deux photos d’un prototype OnePlus Concept One inédit. C’est vrai, les téléphones conceptuels ont également des prototypes, et l’un des efforts antérieurs de OnePlus pour concevoir un téléphone en collaboration avec McLaren était un design entièrement noir.

C’est le genre de chose qui fait pomper le sang de Marques Brownlee.

Les deux images montrent le même Concept One que nous avons vu auparavant, y compris vraisemblablement le verre électrochromique à transparence variable, mais cette fois enveloppé dans un cuir noir de grain de galet plus grossièrement texturé, assorti à la bande de verre noire au milieu du dos, et mis en évidence par ce qui semble comme de la fibre de carbone noire (ou une finition simulée) entre les assemblages de caméras sous la vitre. Le look est entièrement monochrome, y compris ce qui est soit une finition argentée ou gris foncé sur les côtés en aluminium.

C’est une apparence discrète par rapport au téléphone concept exceptionnellement orange que la société nous a montré au CES – pas que la distinction soit importante car vous ne pouvez pas acheter non plus. Pourtant, même les téléphones conceptuels doivent être prototypés, et OnePlus a subi au moins une combinaison de couleurs attrayante avant cela et McLaren a finalement choisi Cheeto.