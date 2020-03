Une vidéo de la série télévisée «Falcon» divulguée révèle les principaux spoilers de Marvel – .

Marvel a 14 films et émissions de télévision pour la quatrième phase du MCU, et tout commence par Black Widow, qui devrait être diffusé le 1er mai. Alors que Black Widow peut être en post-production, plusieurs des autres émissions sont en pré-production ou en tournage, ce qui explique une augmentation des rumeurs et des fuites de Marvel au cours des dernières semaines. Nous avons déjà vu beaucoup de spoilers de l’une des séries très attendues de Disney + TV grâce à des photos de plateau – WandaVision présentera SWORD et la version adulte de Monica Rambeau. Il est maintenant temps de regarder des images similaires ainsi que des clips vidéo de l’ensemble de The Falcon and the Winter Soldier, qui sera le premier spectacle MCU à frapper Disney +. La fuite confirme que l’action dans Falcon a lieu juste après Avengers: Fin de partie, tout comme l’a dit un leaker il y a quelques jours, et révèle l’un des points de l’intrigue de la série. Attention à ça quelques spoilers majeurs suivra ci-dessous, car les photos et les séquences ont été capturées sur le tournage du spectacle afin qu’elles montrent des scènes et des informations qui apparaîtront dans la série.

Les spectateurs qui étaient proches de l’ensemble de production de Falcon ont partagé des images et des vidéos de l’ensemble avec MurphysMultiverse, qui a été une source constante de fuites de MCU ces derniers mois.

L’image suivante en fait partie, et c’est probablement la plus importante. Il confirme que The Falcon and the Winter Soldier se déroule en 2023, qui est le nouveau jour présent dans le MCU après le saut de cinq ans dans Endgame. Un complot divulgué l’autre jour a dit la même chose, révélant que l’action reprend juste après la fin des événements décrits dans Fin du jeu.

L’une des images divulguées présente une affiche pour le sommet du G20 2023, ce qui est certainement un détail passionnant. Pour commencer, il nous dit que le monde a essayé de garder ses routines après la catastrophe d’Infinity War, les réunions du G20 étant l’une d’entre elles. Ce type de réunion est d’autant plus bienvenu en 2023, après l’afflux de plus de 3,5 milliards d’âmes dans ce monde. Nourrir et loger tous ceux qui viennent de rentrer dans la vie sera une tâche intimidante compte tenu de l’état du monde, comme le montre le premier acte de Fin du jeu.

Les vidéos Falcon sont également assez intéressantes, révélant une partie de l’intrigue de la série télévisée. Apparemment, certains méchants tentent d’enlever certains des officiels du G20. “Les 2 véhicules blindés s’arrêtent et 4 personnes courent vers eux”, a expliqué @Loburger à propos de la scène. “Vous ne pouvez pas le dire à partir de cela, mais tous les 4 semblaient être des femmes et ils portaient tous des masques. Un des «méchants» avec les masques avait des cheveux bouclés rouges brillants et brillants. »

Le clip suivant montre le style de combat de John Walker, mais le gang de femmes est néanmoins trop puissant pour lui et ils abattent le nouveau Captain America.

Bucky se précipite à la rescousse, après avoir libéré les otages des fourgons SWAT:

Où est Falcon? Nous n’en avons aucune idée, mais étant donné qu’il n’est pas encore Cap, il peut aussi travailler avec eux. Mais Falcon volerait donc toutes ses scènes seraient tournées sur des écrans verts dans un studio. Là encore, il pourrait même ne pas être dans ces scènes. Mais Bucky serait-il venu sauver le nouveau Captain America tout seul?

On ne sait pas qui sont les méchants ou les filles, mais Murphy suppose qu’ils pourraient être les Grapplers, un groupe de lutteuses issues des bandes dessinées alimentées par le Power Broker, tout comme Walker. Le Falcon et le soldat d’hiver devrait être lancé en août, bien que nous n’ayons pas encore de date de lancement réelle.

Source de l’image: Disney

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

