Une vidéo fascinante montre exactement comment le coronavirus vous tue – .

Une nouvelle vidéo montre exactement comment le nouveau coronavirus attaque les poumons des personnes infectées par COVID-19 et comment il peut éventuellement tuer l’hôte.

L’imagerie tomodensitométrique 3D habituellement utilisée avant les chirurgies du cancer a été appliquée pour étudier l’inflammation pulmonaire chez les patients COVID-19.

Cette vidéo est le regard le plus proche que nous ayons eu jusqu’à présent sur les symptômes du coronavirus, et elle aide les médecins à mieux comprendre pourquoi l’infection pourrait entraîner une insuffisance respiratoire potentiellement mortelle.

Plus de 500 000 personnes ont été infectées par un nouveau coronavirus il y a quelques jours à peine, et nous en sommes maintenant à près de 615 000 cas. Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis ont le plus de cas avec 104 000 infections à COVID-19, tandis que l’Italie a le plus de décès avec plus de 9 100 décès. Le nouveau coronavirus peut commencer par des symptômes comme la grippe, mais il est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus dangereux. La seule façon de ralentir la propagation de la maladie est de prendre des mesures strictes de distanciation sociale et d’hygiène. En restant à l’intérieur et en vous lavant souvent les mains et les surfaces, vous achetez au système de santé le temps de trouver des thérapies COVID-19 efficaces et de travailler au développement de vaccins. Parce que là-bas, personne n’est en sécurité et le SRAS-CoV-2 peut sauter facilement d’une personne à l’autre. Une fois à l’intérieur du corps, il y a quelques premiers symptômes révélateurs à surveiller, mais ils ne se présentent pas toujours. Ou vous pouvez être asymptomatique tout en pouvant infecter les autres.

La plupart des gens survivront à la pandémie, mais les personnes âgées et celles qui ont des problèmes médicaux préexistants auront du mal à se battre pour leur vie. Et puis il y aura des exceptions déchirantes à ces règles, y compris les personnes qui sont par ailleurs en parfaite santé, ainsi que les adolescents et les jeunes adultes qui auraient dû avoir les meilleures chances de guérison. La vidéo ci-dessous montre exactement comment le virus tue une personne une fois qu’il a niché dans les poumons.

Le minuscule virus du SRAS-CoV-2 peut survivre pendant des jours sur certaines surfaces et une fois qu’il atteint la bouche, le nez ou les yeux, il commence à se répliquer. La région où le virus se développe est les poumons, et c’est là que se déroule la plus grande bataille entre le système immunitaire et COVID-19. Cela explique tous les symptômes courants que vous pourriez rencontrer, notamment un mal de gorge, une toux, de la fièvre, de la fatigue et des difficultés respiratoires. C’est votre corps qui vous dit qu’il combat une infection, bien que vous n’ayez aucune idée de ce qui se passe réellement au niveau cellulaire ou comment les armées croissantes de globules blancs combattent le virus potentiellement mortel.

La même confrontation se produit même si vous ne ressentez aucun symptôme ou s’ils sont légers et ne vous dérangent pas vraiment. Le virus atteint toujours les poumons, où il commence à attaquer les cellules qui vous aident à respirer.

La vidéo 3D ci-dessus du George Washington University Hospital montre précisément à quel point les choses peuvent mal se passer même chez des patients qui se sentaient généralement bien avant d’être admis à l’hôpital. Cette technique d’imagerie CT est utilisée chez les patients cancéreux alors que les médecins planifient des chirurgies, mais la technologie a été adaptée pour aider à lutter contre le nouveau coronavirus.

Les zones en jaune montrent l’infection au COVID-19. Ce sont des parties enflammées des poumons et elles sont partout dans cet exemple. Une personne en bonne santé ne montrera aucun signe d’inflammation pulmonaire, donc pas de zones jaunes. C’est là que le corps essaie de bloquer l’infection. Comme le montre la vidéo, le virus du SRAS-CoV-2 passe partout à l’intérieur du poumon, ce qui explique les problèmes respiratoires qui apparaissent chez certains patients COVID-19, ainsi que la toux.

“Ce n’est pas un patient diabétique immunodéprimé de 70, 80 ans”, a déclaré le chef de la chirurgie thoracique, le Dr Keith Mortman à .. «À part l’hypertension artérielle, il n’a pas d’autres problèmes médicaux importants. C’est un gars qui s’occupe de sa propre entreprise et l’obtient… Si nous devions répéter les images 360VR maintenant, c’est-à-dire une semaine plus tard, il y a une chance que l’infection et le processus inflammatoire soient pires. »

L’homme n’avait aucun symptôme avant d’arriver à l’hôpital, mais maintenant il est gravement malade, nécessitant deux machines différentes pour le maintenir en vie. Le premier est le ventilateur dont vous avez entendu les politiciens se chamailler aux informations. Il s’agit d’un appareil poussant l’oxygène dans les poumons pour aider un patient à respirer. Cependant, cela ne suffit pas à lui seul pour faire le travail. Un appareil secondaire appelé ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) fait circuler le sang pour nettoyer le dioxyde de carbone et le remplacer par l’oxygène. C’est comme un poumon externe. Mais ces machines peuvent compenser l’insuffisance respiratoire d’un patient atteint de coronavirus et ne les garder en vie que très longtemps. Dans certains cas, les dommages peuvent être irréversibles.

“Pour ces patients qui présentent essentiellement une insuffisance respiratoire progressive, les dommages aux poumons sont rapides et généralisés (comme en témoigne la vidéo VR)”, a déclaré Mortman. «Malheureusement, une fois endommagés à ce degré, les poumons peuvent mettre longtemps à guérir. Pour environ 2 à 4% (selon le nombre que vous croyez) de patients atteints de COVID-19, les dommages sont irréversibles et ils succomberont à la maladie. »

Ce patient était dans un état critique au moment de la sortie de la vidéo plus tôt cette semaine, mais il pourrait se remettre. Même ainsi, on ne sait pas combien de temps les dommages aux tissus pulmonaires pourraient durer une fois que le virus COVID-19 aura disparu du système.

“Beaucoup d’entre nous, nous marchons dans l’obscurité avec cela”, a déclaré Mortman. «Nous voulons donc le comprendre du mieux que nous pouvons. Ce fut notre premier patient, mais je suis sûr qu’il est le premier de ce qui deviendra probablement nombreux dans les semaines à venir. »

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

