Une vidéo présentant une fuite montre le prochain clone AirDrop de Google en action – .

Juste au moment où nous pensions que nous savions tout ce qu’il y avait à savoir sur le prochain Galaxy S20 de Samsung, une nouvelle pépite d’informations est apparue. Comme nous l’avons expliqué plus tôt aujourd’hui, Samsung a travaillé sur une nouvelle fonctionnalité baptisée Quick Share qui permettra aux utilisateurs de Galaxy de transférer rapidement et de manière transparente des fichiers entre appareils. Le partage rapide est en fait la version Samsung d’AirDrop, depuis longtemps l’une des meilleures fonctionnalités iPhone – et quelque peu sous-utilisées.

Bien que le partage sans fil de fichiers ne semble pas révolutionnaire, quiconque a utilisé AirDrop peut attester de la brillance de la fonctionnalité. La possibilité de partager des fichiers sans connexion Internet est agréable, et la possibilité de partager des centaines de photos – ou même un certain nombre de fichiers vidéo volumineux – en quelques secondes seulement est un changement absolu.

Samsung, cependant, n’est pas la seule entreprise à travailler sur un clone AirDrop. Google a également travaillé sur une fonctionnalité similaire qu’il appelle le partage à proximité. Le partage à proximité est toujours en cours, mais une vidéo faisant le tour d’aujourd’hui montre la fonctionnalité utilisée pour transférer des données entre un Pixel 2 XL et un Pixel 4:

Semblable à la mise en œuvre d’Apple, les utilisateurs d’Android peuvent choisir de rendre leur appareil visible pour tous les utilisateurs à proximité ou uniquement pour sélectionner des individus dans leur liste de contacts. Bien sûr, les utilisateurs peuvent choisir de masquer complètement leur appareil s’ils le souhaitent.

L’implémentation de Google semble assez simple et semble assez simple. Du point de vue de la convivialité, la fonction de partage à proximité ressemble assez à ce que les utilisateurs d’iPhone apprécient depuis des années.

Il n’y a aucune indication quant au moment où Google dévoilera officiellement le partage à proximité, mais étant donné le fonctionnement du logiciel prototype dans la vidéo ci-dessus, il y a de fortes chances que nous en entendions parler lors de la conférence annuelle des développeurs d’E / S de l’entreprise plus tard cette année.

