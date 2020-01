Une vidéo qui fuit pourrait révéler le design final et l’écran de démarrage de la PS5 – .

Sony devrait largement annoncer son événement PlayStation Meeting 2020 pour février, où nous verrons enfin la conception réelle de la PlayStation 5, ses spécifications complètes, ainsi que les prix et les détails de lancement. Mais jusqu’à ce que cela se produise, nous allons vous montrer ce qui pourrait être notre premier aperçu de la conception finale de la PS5, ainsi que de l’écran de démarrage de la console. C’est parce que quelqu’un a mis en ligne une vidéo du tout sur YouTube cette semaine.

Commençons par ce que nous savons de la conception du kit de développement PS5, qui a fui plusieurs fois au cours des derniers mois. Nous envisageons un design sauvage comme un vaisseau spatial qui semble incroyablement unique pour une plate-forme de développement. Non seulement Sony a fait tout son possible pour créer un design exceptionnel pour une console de développement, mais il a breveté l’appareil, c’est ainsi que nous en avons eu connaissance pour la première fois. Voici une vraie image du kit de développement PS5:

Source de l’image: Twitter

Cela nous amène à la configuration du bureau dans la nouvelle vidéo divulguée. Il y a deux moniteurs, un contrôleur DualShock sur le bureau et une console inédite dans le coin inférieur droit. Est-ce une PS5 presque finale? Est-ce une PS4? Notez que la vidéo est très sombre, nous avons donc fait tout notre possible pour éclaircir certaines des captures d’écran ci-dessous:

Source de l’image: YouTube

Voici une version agrandie de l’appareil:

Source de l’image: YouTube

Plus intéressant est le fait que la vidéo nous montre la console démarrant sur un logo PS5, les avertissements habituels, puis un code QR.Vous pouvez lire ce code QR avec le smartphone que vous avez dans votre poche, et une fois que vous le scannerez, il essaiera pour charger ce site Web: https://www.playstation.com/en-us/ps5-setup/66577986766178998g1. C’est comme si l’utilisateur essayait d’activer quelque chose ou de lancer un téléchargement. Notez également les liens App Store et Google Play qui suggèrent une application pouvant être utilisée à des fins d’activation dans le coin inférieur gauche:

Source de l’image: YouTube

Mais cette URL se transforme en erreur 404 lorsqu’elle est chargée dans un navigateur:

Source de l’image: Sony

Fait intéressant, l’utilisateur YouTube qui a mis en ligne la vidéo, Qb1, dit que son équipe ne peut pas déterminer la génération de QR, ou si le service est simplement hors ligne:

Source de l’image: YouTube

La vidéo YouTube n’est pas répertoriée et pourrait être supprimée bientôt, mais elle était toujours en place au moment de la rédaction de cet article:

Cependant, le même utilisateur a publié deux spoilers hors contexte sur YouTube, qui sont tous deux répertoriés pour que quiconque puisse les voir. Étant donné que la personne a depuis révélé qu’elle avait accès à un kit de développement PS5, il est juste de supposer que nous examinons des fuites légitimes de pré-version PS5:

