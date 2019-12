Une violation massive laisse 267 millions d'utilisateurs de Facebook exposés

Alors que Facebook est occupé à créer son propre système d'exploitation, des millions de données des utilisateurs de l'entreprise ont été divulguées, grâce à l'une des plus grandes violations de données de l'histoire de l'entreprise.

La société de cybersécurité Comparitech et le chercheur Bob Diachenko ont déclaré avoir trouvé une base de données contenant les identifiants Facebook, les numéros de téléphone et les noms de 267 millions d'utilisateurs sur le Web. La base de données, selon eux, était entièrement exposée sur Internet et ne nécessitait pas de mot de passe ou toute autre forme d'authentification pour y accéder.

Ils affirment que les origines de la base de données résident probablement dans l'abus d'API Facebook par des criminels au Vietnam ou une opération illégale de grattage de données. Alors que Diachenko a immédiatement informé le FAI hébergeant les données, il avertit qu'elles étaient disponibles pendant deux semaines avant leur suppression. Il était également disponible en téléchargement sur un forum de hackers.

Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

Facebook, qui souffrait auparavant de violations de données affectant respectivement 30 millions et 419 millions d'utilisateurs en 2018 et 2019, a répondu à l'incident comme suit: