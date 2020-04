Une visite à la Bibliothèque numérique mondiale de l’UNESCO

Musées et bibliothèques ont la tâche importante de trouver, de traiter et de préserver le maximum documents historiques possible de préserver l’histoire de l’être humain depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Quelque chose qui n’est pas toujours facile et souvent désagréable.

Avec Internet, toutes ces connaissances stockées ont trouvé un nouvel endroit pour diffuser l’histoire et la mémoire à travers le monde. Les universités, les bibliothèques et les musées du monde entier ont trouvé dans l’univers numérique un espace adapté et accessible à tous pour voir des photographies, des estampes et des documents qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux experts, diffuseurs ou universitaires du sujet.

Avec l’arrivée du Wikipédia, l’encyclopédie gratuite créée en 2001 par, entre autres, Jimmy Wales, beaucoup ont commencé à voir que l’Internet pouvait aider les armoires, étagères et vitrines des bibliothèques du monde entier à être disponible 24h / 24 et de n’importe quel coin de la planète où arrive le réseau de réseaux.

Avec la permission du propriétaire Wikipédia ou de Archives Internet, qui comprend déjà des logiciels, de l’audiovisuel, du son, des livres, des magazines et des journaux sur papier qui ont été numérisés avec des pages Web, un projet à mettre en évidence dans la diffusion de l’histoire est le Bibliothèque numérique mondiale, un nom ambitieux derrière lequel se trouvent des institutions du calibre de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et de l’UNESCO.

Rapprocher la culture du monde

Tout d’abord, le Bibliothèque numérique mondiale Il est accessible depuis n’importe quel navigateur Web de n’importe où dans le monde. Gratuit et sans inscription. Concernant son contenu, il propose actuellement plus de 19 000 articles plus de 193 pays. Et plus précisément, il recueille des gravures, des photographies et des documents historiques de pratiquement toute l’histoire de l’humanité. Selon la bibliothèque elle-même, entre 8 000 avant JC et 2000 après JC.

Son apparence rappelle la populaire Wikipédia. Il a un moteur de recherche où vous pouvez taper rechercher des mots ou des phrases et propose une sélection d’articles récemment ajoutés ou en vedette au cas où vous ne savez pas par où commencer à parcourir cette excellente bibliothèque en ligne.

Vous pouvez même suivez son compte Twitter où ils ont diffusé des articles avec leurs pièces les plus remarquables du passé de l’humanité et qui couvrent des images et des photographies aux manuscrits, journaux, livres, magazines, cartes, enregistrements sonores et films.

Et qui est chargé de nourrir cette ambitieuse bibliothèque mondiale? Pour commencer, la Bibliothèque numérique mondiale a été créée en 2005 avec le soutien de l’UNESCO et de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Selon la bibliothèque elle-même, il était précisément le bibliothécaire du Congrès des États-Unis entre 1987 et 2015, James H. Billington, qui a proposé de créer cet espace Internet où collecter «tous les trésors culturels du monde qui racontent les histoires et mettre en évidence les réalisations de tous les pays et cultures” Le but ultime était de promouvoir «la sensibilisation et la compréhension interculturelle».

Cependant, après un processus que vous pouvez consulter sur le site Internet de la Bibliothèque numérique mondiale, il n’a été lancé qu’en 2009. Depuis lors a grandi sans s’arrêter en collaboration avec des bibliothèques et des musées du monde entier.

En consultant ses données internes, la Bibliothèque numérique mondiale compte 158 membres dans 60 pays différents. Outre la Bibliothèque du Congrès elle-même, les bibliothèques d’État de pays comme la Russie ou de régions comme la Bavière ou Berlin se distinguent. Il existe également des bibliothèques nationales telles que celles du Brésil, du Qatar, de la Chine, de la France, de l’Argentine, de la Russie, des Pays-Bas, etc. Vous trouverez ici toutes les organisations et institutions qui collaborent au projet.

Explorer l’histoire de l’humanité

Concernant le fonctionnement du Bibliothèque numérique mondialeIl est aussi pratique et confortable que n’importe quelle encyclopédie en ligne que nous pouvons trouver aujourd’hui.

En plus du moteur de recherche et du contenu recommandé sur la couverture, à partir de l’onglet Explorez Vous verrez en haut de la page que vous pouvez filtrer le contenu disponible par lieu, période, sujet, type de contenu, langue et institution qui a fourni le contenu.

À titre de curiosité, en espagnol, nous trouvons environ 1 494 articles, l’une des langues les plus représentées et juste derrière l’anglais (2 786). Si nous filtrons par lieu, nous pouvons voir le contenu par continent ou aller directement dans un pays en question. L’Europe, par exemple, est le continent le plus représenté mais ils ont tous contenu intéressant avec une grande valeur historique.

Une fois que nous accédons à un article, que ce soit un document ou une image, nous verrons des informations à ce sujet sous la forme de description contextuelle. Nous verrons également des articles similaires et une fiche d’information sur la date de création de ce document, qui l’a créé et les mots clés associés.

Les autres particularités des articles sont qu’ils incluent une option les écouter au lieu de les lire. En revanche, le contenu des articles est généralement téléchargeable au format PNG ou PDF.

Bref, le Bibliothèque numérique mondiale C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir votre histoire et celle des pays et régions de la planète que vous avez foulés ou que vous aimeriez visiter. De plus, vous pouvez aider avec un don via la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.