Unicredit, BNL et Sanpaolo et d’autres banques ciblées par les arnaques

Les fraudeurs ne partent pas en vacances, au contraire: les périodes les moins intenses du point de vue du travail sont les meilleures pour frapper des coups de gros calibre.

En fait, même si nous vivons une période plus détendue et moins stressante, les clients devraient attention à ne pas sous-estimer les e-mails entrants, car ils pourraient cacher des écueils spécialement placés par des pirates pour tromper les titulaires de comptes courants. Surtout pourquoi les pirates envoient du courrier à nom des principales institutions bancaires en Italie, essayant de tromper et effrayer les clients en les incitant à suivre leurs propres instructions trompeuses.

Que vous êtes des clients Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL ou toute autre banque, l’histoire ne change pas: vous serez les cibles les plus recherchées par les hackers, qui en voudront à tout prix pour entrer dans le compte courant pour pouvoir le sécher en peu de temps.

BNL, Unicredit et Sanpaolo: comment se défendre contre d’éventuelles attaques de pirates

La plupart des attaques de pirates sont effectuées en envoyant des e-mails trompeurs, qui ont joint lien redirige vers pages indiscernables des originaux.

Dans les e-mails, les utilisateurs sont informés de événements catastrophiques (comme la fermeture de votre compte actuel), sauf si vous modifiez certains paramètres de votre compte, via le lien inséré dans l’e-mail. En fait, cette redirection conduit à une page de connexion – apparemment identique à l’original de la banque – dans laquelle les malheureux sans attention se retrouvent entrez vos informations d’identification, les remettant aux cybercriminels.

Pour se défendre, il faut donc se méfier de ces avertissements “sensationnels” et surtout vérifiez toujours que les e-mails proviennent des contacts officiels de votre banque. Net de cela, pour tout e-mail suspecté, c’est toujours mieux évitez de cliquer sur des liens dangereux.