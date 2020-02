Unieuro dépasse MediaWorld avec le nouveau dépliant Sconti Batticuore

Unieuro prend le dessus sur MediaWorld et toute la concurrence de la revente électronique avec le lancement d’une campagne vraiment promotionnelle seulement du genre, jusqu’à 19 mars il sera en effet possible de profiter d’un très large ensemble de prix bas et remises à ne pas manquer.

À la base du courant Dépliant Unieuro nous trouvons comme d’habitude (au moins récemment) le Taux zéro, l’occasion idéale pour “économiser”, car vous pouvez payer le montant total dans le confort versements fixes mensuellement débité directement du compte courant, évidemment ad zéro intérêt. La demande doit obligatoirement être présentée en boutique, avec la livraison correspondante du fiches de paie des mois précédents pour l’évaluation de la solvabilité.

Flyer Unieuro: de nombreux smartphones en promotion

En promotion en Dépliant Unieuro on trouve vraiment beaucoup de smartphones à des prix plus ou moins bas, à partir du haut de gamme de la maison pomme, comme l’iPhone 11 et l’iPhone Xs Max (en vente respectivement à 839 et 899 euros), pour ensuite passer également aux terminaux androïde comme le Galaxy S10 à 699 euros (sans oublier le tout nouveau Galaxy Z Flip pour 1520 euros).

Les meilleures offres viennent cependant parmi les modèles milieu de gamme, comme le LG G8 ThinQ à 399 euros, Galaxy A50 à 249 euros, Huawei P30 Lite New Edition pour 349 euros, Motorola Moto G8 Plus pour 229 euros ou similaire. la Dépliant Unieuro est bien plus encore, en parcourant les pages que vous trouvez ici, vous pouvez découvrir un ensemble énorme de prix bas.