Unieuro lance des réductions de fréquence cardiaque à taux zéro (photo)

Jusqu’à 19 mars Unieuro a décidé de lancer une excellente campagne promotionnelle, appelée “Heartbeat discount” dans tout le pays, ainsi que directement sur le site officiel du revendeur. la prix ils sont en chute libre sur de nombreux produits de technologie générale.

Comme le MediaWorld des meilleures affaires aussi Unieuro décide d’ouvrir les portes du monde de Taux zéro s’offrir comme une alternative valable aux nombreuses campagnes présentes en même temps; les utilisateurs qui dépensent plus de 200 euros peuvent en demander un paiement en plusieurs versements sans intérêt, donc vous payez tout en versements confortables fixe débité directement du compte courant.

Flyer Unieuro: les remises Batticuore sauvent de nombreux utilisateurs

En regardant de près le monde des smartphones, nous ne pouvons qu’apprécier le choix de Unieuro pour ouvrir les portes à de nombreux prix et modèles bas. Les plus intéressants restent certainement Samsung Galaxy 10e à 429 euros, iPhone Xs Max à 899 euros, Apple iPhone 11 à 839 euros, Galaxy A50 à 249 euros, Galaxy S10 à 699 euros, LG G8 ThinQ à 399 euros, LG K20 à 89 euros, Galaxy Z Flip à 1520 euros, Huawei P30 Lite New Edition pour 349 euros, Huawei P Smart + pour 179 euros, Huawei Y6s pour 149 euros, Motorola Moto G8 Plus pour 229 euros, Motorola Moto E6 Plus pour 139 euros ou Wiko View 3 Lite pour 109 euros.

Les remises appliquées aux montres connectées, telles que Huawei Watch GT 2 à 199 euros ou Huawei Watch GT pour 119 euros. Conscient de faire face à un Dépliant Unieuro vraiment plein d’offres, il suffit de vous référer et de vous conseiller de consulter les pages sur ce lien.