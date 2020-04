Univ. of Washington accélère un test «fantastique» pour les anticorps COVID-19 – .

Greg Pepper, directeur de l’UW Medicine Virology Lab, travaille sur un test sanguin de diagnostic conçu pour détecter les anticorps COVID-19. (Photo de médecine UW)

Le laboratoire de virologie de l’École de médecine de l’Université de Washington rapporte des résultats encourageants lors des essais d’un nouveau test des Laboratoires Abbott qui détecte les anticorps créés par les personnes qui ont eu le COVID-19, qu’elles savaient ou non.

“Il s’agit d’un test vraiment fantastique”, a déclaré aujourd’hui aux journalistes Keith Jerome, qui dirige le programme de virologie de UW Medicine. Il a déclaré que le laboratoire d’UW pourrait traiter 4 000 échantillons par jour à partir de la semaine prochaine, et peut-être augmenter jusqu’à 14 000 échantillons par jour en quelques semaines.

Le test sera disponible auprès des prestataires de soins de santé, dans les cliniques médicales ou peut-être sur les lieux de travail. Il analyse le sang prélevé sur les patients et recherche les anticorps révélateurs que le système immunitaire d’un corps crée pour se défendre contre le coronavirus appelé SARS-CoV-2.

Les épidémiologistes disent que savoir qui a eu le virus sera essentiel pour suivre la véritable propagation de COVID-19 et donner des assurances aux personnes qui retournent à l’école et au travail – en particulier dans les emplois de première ligne allant des premiers intervenants et des travailleurs de la santé à l’épicerie commis de magasin.

“Il est possible que cela fasse partie d’un processus de retour au travail”, a déclaré Jerome.

On ne sait pas encore combien d’immunité les gens développent contre le COVID-19 au cours de la lutte contre le virus, mais si le SRAS-CoV-2 se comporte comme les autres coronavirus, les personnes avec des anticorps devraient avoir au moins une certaine protection contre la réinfection.

“Ce n’est peut-être pas une protection parfaite”, a déclaré Jérôme. “Il pourrait être possible d’être à nouveau infecté, mais si vous le faisiez, vous ne vous retrouveriez pas à l’hôpital, d’accord? Vous vous sentez peut-être un peu mal à l’aise, mais ces anticorps remontent immédiatement, prenez-en soin et vous allez mieux. Vous êtes donc infecté, mais cela n’a pas vraiment d’importance. C’est plus comme un rhume ordinaire. C’est un résultat très possible. “

Le laboratoire de virologie de l’UW Medicine joue depuis longtemps un rôle dans la validation des tests de diagnostic des maladies infectieuses et de l’immunité. Il a été l’un des premiers laboratoires à développer ses propres tests de détection de virus à l’origine de COVID-19 et est actuellement capable de traiter quotidiennement des milliers de tests de coronavirus. Grâce à ce bilan, Abbott a donné au laboratoire un accès rapide à son test d’anticorps, également connu sous le nom de test sérologique.

D’autres tests d’anticorps sont déjà entrés sur le marché, mais Jerome a déclaré que le test d’Abbott est “très, très sensible, avec un haut degré de fiabilité”.

Alex Greninger, directeur adjoint du laboratoire de virologie, a déclaré que son équipe avait analysé environ 400 échantillons de sang à l’aide des instruments d’Abbott, y compris des échantillons qui ont été stockés à partir de tests sanguins pré-COVID-19. Aucun de ces anciens échantillons de sang n’est revenu positif, mais le test a correctement identifié les personnes connues pour avoir eu le virus.

L’étude interne d’Abbott, portant sur 1 200 échantillons, avait une sensibilité de 100% aux anticorps COVID-19, a déclaré Greninger. Tout aussi important, le test a atteint une spécificité de 99,6%, ce qui signifie qu’il était presque toujours capable de distinguer le SARS-CoV-2 des autres virus.

Une fois qu’un échantillon de sang est prélevé et livré au laboratoire, il faut environ 10 à 15 minutes pour faire tourner l’échantillon pour produire le sérum pour le test, et encore 20 à 25 minutes pour effectuer le test, a déclaré Greninger. “La partie la plus difficile ici sera d’obtenir le sang”, a-t-il déclaré.

Un problème qui a été soulevé en ce qui concerne les tests de détection de virus est lié à la disponibilité de fournitures, telles que des tampons nasaux et des réactifs, mais Jerome ne pensait pas que ce serait un problème pour le test des anticorps d’Abbott. “Nous avons été assurés que ce pipeline est robuste”, a-t-il déclaré. Abbott dit qu’il enverra près d’un million de tests aux clients américains cette semaine et qu’il atteindra un total de 4 millions de tests en avril. Il prévoit d’expédier 20 millions de tests par mois d’ici juin.

Jerome a déclaré que le test d’anticorps n’était pas adapté aux personnes qui venaient de tomber avec COVID-19. Il faut environ sept jours pour que les anticorps se développent, et plus une personne attend longtemps, mieux c’est.

Il a déclaré que la possibilité d’offrir des tests d’anticorps marquera “un autre tournant dans la lutte contre le virus”, se classant aux côtés de la plus grande disponibilité des tests de virus, de l’impact de la distanciation physique sur “l’aplatissement de la courbe” de la propagation du COVID-19, et de la flexion de cette courbe au-delà de son apogée dans la région de Seattle.

Il est également possible que la détection d’anticorps anti-COVID-19 accélère le développement de vaccins dans les mois à venir.

“Cela commence à nous amener au point que nous pouvons faire une différence pour la population de notre région, ramener les gens au travail et leur redonner la vie qu’ils espéraient”, a déclaré Jerome.