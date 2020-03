Universal offrira des locations iTunes de films à 20 $ toujours en salles à partir de cette semaine

Universal Studios a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait de sortir des films qui sont toujours en salles sur iTunes et d’autres services à partir de cette semaine. Cette annonce intervient au milieu de la pandémie de coronavirus, avec des théâtres limitant la fréquentation et même fermant complètement.

Tel que rapporté par Deadline, Universal proposera sa liste actuelle de films en salles sous forme de locations via iTunes, Amazon et d’autres plateformes de location numériques. Cela inclut les films The Invisible Man, The Hunt et Emma. De plus, le titre du Trolls World Tour devait sortir dans les salles le 10 avril, mais Universal dit maintenant qu’il sera également disponible à la location le même jour.

Universal fixe un prix suggéré pour ces locations à 20 $. C’est un peu plus que les locations habituelles à 3,99 $ que nous voyons sur iTunes, mais pour la plupart des gens, c’est probablement beaucoup moins cher que d’aller au théâtre – en particulier pour les groupes de plus de deux personnes.

Dans un communiqué, le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, a déclaré:

NBCUniversal continuera d’évaluer l’environnement à mesure que les conditions évoluent et déterminera la meilleure stratégie de distribution sur chaque marché lorsque la situation unique actuelle changera. Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les cinémas là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les personnes dans différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.

La décision d’Universal de rendre les films en salle disponibles via iTunes et d’autres plateformes intervient alors que la pandémie de coronavirus oblige les cinémas à limiter la fréquentation ou même à fermer. Regal Cinemas, par exemple, vient d’annoncer la fermeture de tous ses 543 sites aux États-Unis dans un avenir prévisible. AMC limitera la fréquentation à moins de 50 personnes par projection, bien que certains théâtres aient déjà été fermés par les gouvernements des États et locaux.

The Invisible Man, The Hunt et Emma d’Universal seront disponibles sur iTunes, Amazon et d’autres plateformes numériques en tant que locations à 20 $ à partir de vendredi. Que pensez-vous de cette stratégie? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: