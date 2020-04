Universal vante le premier record numérique de la «Trolls World Tour» [Poll]

Au milieu de la pandémie de COVID-19, Universal Studios a annoncé le mois dernier qu’il offrirait des locations à domicile de films initialement prévus pour les salles de cinéma. Deadline rapporte maintenant que l’un de ces films, Trolls World Tour, avait une «location numérique record le week-end et le jour d’ouverture».

Trolls World Tour a été mis à disposition sur les plateformes numériques, y compris iTunes en tant que location à 19,99 $, comme nous l’avons signalé le mois dernier. La décision d’Universal est intervenue alors que la pandémie de COVID-19 a forcé les cinémas du pays à fermer pour aider à ralentir la propagation du virus.

Cependant, selon une annonce faite aujourd’hui, la disponibilité numérique de Trolls World Tour le jour de l’ouverture a été un succès. Le film était le titre de VOD le plus rentable de tous les temps en termes de revenus, rapportant des chiffres 10 fois plus élevés que le précédent record de Jurassic World: Fallen Kingdom – qui “a fait environ 2 à 3 millions de dollars aux États-Unis le premier jour”, à titre de comparaison, dit Deadline.

Cependant, comme le souligne The Wrap, il est difficile de tirer trop d’informations sur l’annonce d’Universal sans plus de données. Universal annoncera plus de statistiques «dans les prochaines semaines», mais c’est tout ce que nous avons pour l’instant.

Alors qu’Universal dit que la suite animée a atteint un record numérique historique, il n’est pas clair à quel point ces chiffres sont élevés ou comment ils se comparent à ce que le film a pu gagner d’une sortie en salles. À titre de comparaison, les premiers «Trolls», sortis en novembre 2016, ont connu un week-end d’ouverture de 46,5 millions de dollars dans les salles de cinéma et ont totalisé 153,7 millions de dollars en Amérique du Nord et 346,8 millions de dollars dans le monde, sur un budget d’environ 125 millions de dollars.

À son prix de détail de 19,99 $, «World Tour» aurait dû vendre un peu plus de 2,3 millions de locations le week-end dernier pour égaler les bénéfices réalisés par le week-end d’ouverture de son prédécesseur.

Il y a évidemment encore des incitations majeures pour que les films soient d’abord sortis en salles – c’est pourquoi même certains films Apple TV + font leurs débuts dans les salles avant de sortir du service de streaming lui-même. Cela dit, je vois peu de raisons pour lesquelles la location à domicile de films encore disponibles dans les salles ne devrait pas devenir la norme dans un proche avenir.

Le prix de location de 19,99 $ est plus élevé que les autres locations via iTunes, mais pour les groupes de plus de deux personnes, il est probablement beaucoup moins cher que d’aller au théâtre. Les 19,99 $ vous offrent une location de 30 jours avec une fenêtre de visualisation de 48 heures.

Des rapports datant de 2016 indiquaient l’intérêt d’Apple pour proposer la location de maisons pour les films encore en salles. Peut-être que le succès d’Universal contribuera à faire avancer l’ensemble de l’industrie, même si c’est simplement que les films arrivent sur iTunes alors qu’ils sont encore au cinéma, pas nécessairement en même temps.

Qu’est-ce que tu penses? Le précédent établi par Universal devrait-il devenir la norme à l’avenir? Est-ce que 20 $ pour une location à domicile sont raisonnables? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: