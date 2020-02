[Update: $200M fine proposed] Une enquête de la FCC révèle que les opérateurs de téléphonie mobile ont enfreint la loi fédérale en vendant des données de localisation des utilisateurs

Il y a environ un an, il a été révélé à quel point il était facile d’acheter les données de localisation en temps réel des clients sans fil américains via des normes de transporteur laxistes, des tiers louches et des chasseurs de primes. Maintenant, après une «enquête approfondie», la FCC a déclaré qu ‘«un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile ont apparemment violé la loi fédérale».

Mise à jour 2/28: La FCC a partagé sa proposition d’amender les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile américains d’un total de 200 millions de dollars (via TechCrunch). La ventilation est basée sur «la durée pendant laquelle les transporteurs ont vendu l’accès aux informations de localisation des clients« sans garanties raisonnables »et le nombre de sociétés extérieures auxquelles ils les ont vendus».

T-Mobile doit 91 millions de dollars, AT&T 57 millions de dollars, Verizon 48 millions de dollars et Sprint 12 millions de dollars. La déclaration de la FCC indique que les transporteurs auront la possibilité de répondre à la proposition avant sa finalisation.

Ni les allégations ni les sanctions proposées dans les NAL ne sont des mesures définitives de la Commission. Les parties auront la possibilité de répondre et la Commission examinera les éléments de preuve et les arguments juridiques des parties avant de prendre de nouvelles mesures pour résoudre ces questions. La Commission ne peut pas infliger une sanction pécuniaire plus importante dans sa résolution finale sur la question de savoir si les parties ont violé la loi que le montant proposé dans la NAL.

TechCrunch a souligné la faiblesse de l’enquête de la FCC sur ce grave problème de sécurité et de confidentialité.

L’ampleur des amendes, disent-ils, n’a pas grand-chose à voir avec l’ampleur des infractions – et c’est parce que l’enquête n’a pas suffisamment enquêté ou tenté d’enquêter sur l’ampleur de ces infractions. Essentiellement, la FCC n’a même pas examiné le nombre ou la nature des cas réels de préjudice – elle a simplement demandé aux transporteurs de fournir le nombre de contrats conclus.

Et pourquoi ne pas poursuivre les entreprises individuelles? Ils ne sont pas du tout condamnés à une amende. Même si la FCC n’avait pas le pouvoir de le faire, elle aurait pu renvoyer l’affaire à la justice ou aux autorités locales qui auraient pu déterminer si ces sociétés avaient violé d’autres lois.

La conclusion sans surprise a été détaillée dans une lettre envoyée par le président de la FCC, Ajit Pai, au US House Energy and Commerce Committee (via The Verge).

Bien que la lettre ne précise pas quels transporteurs violaient “apparemment” la loi fédérale, Pai a poursuivi en disant qu’il était “déterminé à garantir que toutes les entités soumises à notre juridiction respectent la loi sur les communications et les règles de la FCC”, avec une amende. et / ou d’autres conséquences qui devraient être annoncées dans un proche avenir.

Notamment, après l’exposition initiale de la carte mère en janvier de l’année dernière, T-Mobile et Sprint ont convenu de cesser de vendre les données de localisation des utilisateurs, tandis qu’AT & T a clamé son innocence. Cependant, il a été signalé plus tard en mai qu’ils n’avaient pas tenu ces promesses ou du moins dans le délai qu’ils avaient annoncé.

Voici la lettre du président de la FCC dans son intégralité:

Je vous écris pour donner suite à ma lettre du 3 décembre 2019 concernant l’état d’avancement de l’enquête de la FCC sur la divulgation des données de localisation en temps réel des consommateurs. Conformément à l’engagement que j’ai pris dans cette lettre, je tiens à vous informer que le Bureau d’application de la loi de la FCC a terminé son enquête approfondie et qu’il a conclu qu’un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile avaient apparemment violé la loi fédérale.

Je m’engage à veiller à ce que toutes les entités soumises à notre juridiction respectent la loi sur les communications et les règles de la FCC, y compris celles qui protègent les informations sensibles des consommateurs, telles que les données de localisation en temps réel. En conséquence, dans les prochains jours, j’ai l’intention de distribuer à mes collègues commissaires pour examen un ou plusieurs avis de responsabilité apparente pour confiscation en relation avec la ou les violations apparentes.

