[Update: Here’s where it’s playing] Apple TV + prévoit la sortie du premier film de cinéma avec «The Banker» après un différend controversé

Le premier film original d’Apple, The Banker, devait être présenté en première en novembre de l’année dernière avec une sortie en salles plus large en décembre. Cependant, la première a été annulée en premier, suivie de la sortie en salle après que «des accusations d’inexactitude historique et d’abus sexuels» aient été révélées. Maintenant, après avoir examiné la situation, Apple va de l’avant avec la sortie de The Banker en mars.

Mise à jour 3/3: Avant la sortie en salles de The Banker le 6 mars, Apple a organisé la première de son premier film original au National Civil Rights Museum hier soir à Memphis, Tennessee.

La sortie en salles de The Banker aura lieu dans les théâtres de Laemmle en Californie du Sud avec les cinémas IPIC sur la côte Est. Après la sortie en salles le 6 mars, le film fera ses débuts sur Apple TV + le 20 mars.

Apple a partagé une déclaration avec Variety aujourd’hui confirmant qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable concernant les accusations et annonçant les dates de sortie en salles et Apple TV +:

«Nous voulions prendre le temps de comprendre la situation actuelle – et après avoir examiné les informations dont nous disposons, y compris la documentation des recherches des cinéastes, nous avons décidé de mettre ce film important et instructif à la disposition des téléspectateurs. “The Banker”, avec Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult sortira en salles le 6 mars 2020 et sera disponible sur Apple TV Plus le 20 mars 2020. “

Beaucoup seront probablement ravis de la nouvelle de la sortie de The Banker, car il s’agit du premier film original d’Apple et propose une distribution talentueuse racontant une histoire fascinante. Apple a expliqué plus en détail pourquoi The Banker convient parfaitement à Apple TV +.

«Nous avons créé Apple TV Plus pour héberger des histoires importantes et croyons que« The Banker », inspiré des actions courageuses de Bernard Garrett Sr. et Joe Morris, deux hommes d’affaires afro-américains qui ont provoqué un changement social positif, est l’une de ces histoires. », A déclaré à Variety un porte-parole de la branche de contenu de l’entreprise technologique Apple TV Plus.

Dans d’autres nouvelles d’Apple TV +, nous avons appris cette semaine que Beastie Boys Story réalisé par Spike Jonze débarquerait sur le service d’Apple en avril, tandis que deux autres originaux, Home et Central Park, feront leurs débuts en mars à SXSW.

