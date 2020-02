[Update: It lives on] HQ Trivia ferme ses portes après l’échec de l’acquisition et la baisse de popularité

HQ Trivia s’est fait un nom avec des jeux-questionnaires en direct offrant de vrais prix en espèces, mais au cours de la dernière année, l’intérêt pour l’application a fortement diminué. Maintenant, la société a annoncé la fermeture et la cessation de toutes ses opérations. [Update: Or not…]

Mise à jour 2/18/20: HQ Trivia n’est peut-être pas encore mort après tout. Le PDG et co-fondateur Rus Yusupov s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour dire qu’il avait passé le week-end «au téléphone à trouver un nouvel acheteur» pour HQ. “Nous avons trouvé une nouvelle maison pour le siège social, avec une entreprise qui veut le faire fonctionner”, a-t-il déclaré.

L’accord n’est pas encore finalisé, mais Yusupov est optimiste. “Pas encore fait, mais je suis optimiste”, a-t-il déclaré. “Dans sa nouvelle maison, nous devrions nous attendre à ce que le siège social passe par certains changements, en particulier pour couvrir les dépenses, et être moins bogué.”

Le Wall Street Journal a plus de détails sur le nouveau souffle potentiel de HQ

Déclaré pour la première fois par TechCrunch et CNN Business, HQ Trivia avait un accord en place à acquérir, mais l’acheteur a reculé au dernier moment. Les investisseurs existants n’étaient plus disposés à financer le jeu plus longtemps, ce qui a forcé l’arrêt.

Le PDG et co-fondateur Rus Yusupov a expliqué la situation dans un e-mail à tous les employés de HQ Trivia.

Nous avons reçu une offre d’une entreprise établie d’acquérir le siège social et de continuer à bâtir notre vision, nous avions des accords définitifs et des documents juridiques, ainsi qu’une date de clôture prévue pour demain, et pour des raisons sur lesquelles nous enquêtons toujours, ils ont soudainement changé de position et malgré nos meilleurs efforts , nous n’avons pas pu parvenir à un accord. Malheureusement, nos principaux investisseurs ne sont plus disposés à financer la société, et si efficace aujourd’hui, le siège social cessera ses activités et passera à la dissolution. Tous les employés et sous-traitants seront licenciés à compter d’aujourd’hui.

HQ Trivia avait levé plus de 15 millions de dollars et avait atteint un sommet en popularité avec plus de 2,3 millions de joueurs simultanés et plus de 15 millions d’installations. Au sein de l’entreprise, cependant, il y avait du ressentiment contre Yusupov. Plus de la moitié du personnel de la startup a signé une pétition pour forcer Yusupov à quitter l’entreprise en avril de l’année dernière.

Avec la diminution des téléchargements et la disparition des partenariats avec les marques – sans parler de l’éviction de l’hôte populaire Scott Rogowsky – HQ Trivia n’a pas réussi à maintenir l’élan qu’il avait créé lors de son lancement. Les jeux-questionnaires en direct sur votre iPhone, combinés à de vrais prix en espèces, sont certainement une prémisse convaincante, mais l’aspect commercial des choses n’était apparemment pas là.

Yusupov a écrit ce qui suit sur Twitter après l’annonce de la fermeture du siège social:

Avec HQ, nous avons montré au monde l’avenir de la télévision. Nous ne sommes pas arrivés là où nous l’espérions, mais nous avons étiré l’imagination du monde pour ce qui est possible sur nos smartphones. Merci à tous ceux qui ont aidé à construire cela et merci d’avoir joué.

Étiez-vous un utilisateur HQ Trivia? Que pensez-vous de cet arrêt? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

C’est triste de voir HQ Trivia disparaître, même si cela fait un moment que je ne me suis pas connecté. C’était le dernier match qui a vraiment attiré mon attention. Tellement excitant que j’ai fait un profil avec Rus au début. Je pense qu’il y a encore du potentiel dans ce format https://t.co/QKeUc9DIaX

– Michael Steeber (@MichaelSteeber) 15 février 2020

