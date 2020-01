[Update: New AirPods Pro options] Native Union lance sa collection d’étuis AirPods en silicone et en cuir

Native Union a lancé une collection de coques AirPods comprenant un modèle en silicone abordable ainsi que deux choix de cuirs. Tous les nouveaux boîtiers AirPod fonctionnent avec la recharge sans fil.

Mise à jour 1/29: Native Union a lancé son étui en cuir et son étui Curve pour AirPods Pro. L’étui en cuir est disponible dans les mêmes options noir, beige, bleu marine et vert que pour les AirPods et est entièrement enveloppé de cuir italien. Il est au prix de 50 $ et est disponible dès maintenant.

L’étui Curve de Native Union pour AirPods Pro a une construction en silicone texturé et est disponible en noir, bleu marine ou rose pour 20 $.

La société a annoncé la nouvelle collection de boîtiers AirPods dans un communiqué de presse.

La marque Lifestyle d’accessoires technologiques haut de gamme NATIVE UNION lance une nouvelle catégorie de protection pour les AirPod. La nouvelle collection comprend des étuis de protection en cuir véritable et silicone texturé qui offrent un ajustement sans couture pour les AirPods avec étui de charge, les AirPods avec étui de charge sans fil et l’étui de charge sans fil pour AirPods. Tous les étuis sont compatibles avec les chargeurs sans fil et garantissent un accès sans tracas à tous les ports et contrôles, ajoutant du style et de la déclaration à vos AirPods sans jamais compromettre la fonction.

Étui en cuir pour AirPods

La nouvelle collection comprend également deux options de cuir. L’étui en cuir pour AirPod de Native Union est disponible exclusivement auprès d’Apple et est disponible en noir, beige, bleu marine et vert. Au moment d’écrire ces lignes, le noir et la marine apparaissent sur la boutique en ligne d’Apple.

Avec un design épuré et simple en cuir italien qui fonctionne avec la recharge sans fil, cet étui coûte 50 $.

Étui en marqueterie pour AirPods

Pour ceux qui recherchent un design plus unique, l’étui en marqueterie pour AirPods apporte une esthétique géométrique en cuir dans une option noire ou rose. Il est disponible directement auprès de Native Union pour 40 $.

Étui Curve pour AirPods

Étui Curve pour AirPods. Cette option utilise un design en silicone texturé et est disponible en noir, rose ou bleu marine et prend en charge la charge sans fil.

Curve Case for AirPods est maintenant disponible directement auprès de Native Union au prix de 20 $.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: