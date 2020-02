[Update: Now available] Zagg dévoile de nouveaux claviers iPad de 10,2 pouces, un nouveau chargeur Mophie, plus

Au CES 2020 cette semaine, Zagg Brands a dévoilé une nouvelle collection d’accessoires pour l’iPad 10,2 pouces d’Apple, ainsi qu’une nouvelle batterie portable Mophie Powerstation Go, et plus encore.

Mise à jour 2/27: Rugged Messenger et Slim Book Go de Zagg pour iPad de 10,2 pouces sont désormais disponibles à l’achat. La société a également publié le Glass Fusion 360 “Hybrid Glass Screen Protection + Bumper Case” pour Apple Watch Series 5.

Mise à jour 2/4: Le clavier folio ZAGG Messenger pour iPad de 10,2 pouces est désormais disponible sur commande. Vous pouvez l’acheter aujourd’hui sur le site Web de Zagg pour 59,99 $.

L’annonce de Zagg en tête d’affiche concerne trois nouveaux étuis pour l’iPad de 10,2 pouces: le Slim Book Go, le Rugged Messenger et le Messenger Folio. Le Slim Book Go est présenté comme ayant un design léger et un étui amovible, conçu pour une utilisation et une polyvalence en déplacement. Il sera disponible pour 99,99 $ plus tard au premier trimestre.

Clavier ultra-mince et étui amovible

Support pour Apple Pencil: stocke l’Apple Pencil en toute sécurité et de manière pratique

Protection rationalisée: l’étui et le clavier minces mais robustes vous offrent une tranquillité d’esprit sans encombrement

Clavier et étui détachables: le clavier et l’étui se détachent et vous permettent d’utiliser votre appareil dans trois modes différents: clavier, étui et vidéo

Couplage multi-appareils: connectez-vous avec deux appareils simultanément

Béquille inversée: La béquille inversée intégrée a un rayon de 100 degrés pour des conditions de visualisation et de travail optimales

Touches rétroéclairées de style ordinateur portable: les touches sont rétroéclairées en sept couleurs différentes et leurs touches propres et précises offrent une expérience de frappe simple et confortable

Ensuite, le Rugged Messenger, qui présente un design plus durable et industrialisé avec un clavier non amovible. Zagg dit que la batterie du Rugged Messenger peut durer jusqu’à deux ans avec une seule charge. Le Rugged Messenger sera disponible pour 99,99 $ plus tard au premier trimestre.

À la fois un clavier et un étui, ce qui signifie que vous bénéficiez de formidables couches de protection pour protéger votre iPad contre les chocs et les coins avec une construction durable qui résiste à des chutes allant jusqu’à 2 mètres

Un support intégré pratique sécurise l’iPad à plusieurs angles de vue lorsque vous voulez travailler ou simplement suivre vos émissions préférées

La batterie rechargeable dure jusqu’à deux ans entre les charges et une fonction veille / veille permet de préserver la batterie lorsque le clavier n’est pas utilisé

Le dernier est le Messenger Folio, qui est le plus abordable des nouveaux claviers introduits par Zagg aujourd’hui à 59,99 $ et à venir au premier trimestre. La différence ici est la conception moins robuste, l’absence d’un clavier rétro-éclairé et l’absence de prise en charge du couplage multi-appareils.

Fournit aux utilisateurs un clavier léger qui sert également d’étui et les aide à tirer le meilleur parti de leur appareil

La conception simple et intuitive, associée à la fermeture magnétique, offre une facilité d’utilisation et une protection supplémentaire en maintenant le boîtier bien fermé jusqu’à ce qu’il soit prêt à être utilisé

La technologie Bluetooth garantit que le Messenger Folio se couple instantanément avec l’iPad

La batterie rechargeable dure jusqu’à trois mois entre les charges et maintient les utilisateurs connectés où qu’ils aillent

Le support intégré pour Apple Pencil permet un stockage sûr lorsque le crayon n’est pas utilisé et offre un accès facile lorsque l’inspiration frappe

Également pour l’iPad de 10,2 pouces, Zagg a dévoilé le «Battersea Case» Gear4. La conception de cet étui est purement axée sur la durabilité avec une production de chute de 8 pieds, un protecteur d’écran intégré et «la protection contre les chocs et les impacts la plus avancée au monde». Il sera disponible pour 49,99 $ en février.

Pendant ce temps, Mophie, qui est également une marque Zagg, a dévoilé le Mophie Powerstation Go, qui se double d’un chargeur Qi et d’un démarreur de voiture. Vous pouvez trouver tous les détails à ce sujet sur 9to5Toys.

