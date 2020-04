[Update: Reopening plans] Best Buy ferme tous ses magasins et passe à la collecte en bordure de rue en raison de COVID-19

Best Buy est le dernier détaillant à annoncer la fermeture de tous les magasins en raison de l’épidémie de COVID-19. L’entreprise offrira plutôt un ramassage et une livraison en bordure de rue, un peu comme de nombreux autres détaillants l’ont fait au cours de la semaine dernière alors que la pandémie de coronavirus évolue.

Mise à jour 4/29: Best Buy a annoncé qu’à partir de mai, il permettra aux clients de planifier des consultations en magasin. La nouvelle politique entrera en vigueur dans environ 200 magasins aux États-Unis, selon CNBC. Best Buy reprendra également la livraison, l’installation et les réparations à domicile en mai.

Les achats seront différents une fois que les clients arriveront dans les magasins, a indiqué la société. Un employé dédié achètera avec chaque client, mais restera socialement distancié. Si les clients veulent essayer un produit, l’employé l’essuiera, le laissera l’essayer, puis l’essuiera à nouveau. L’employé escortera chaque client vers le registre et ensuite hors du magasin.

Best Buy n’a pas encore fourni plus de détails sur l’avenir de ses plans.

Comme d’autres détaillants – y compris Apple – la réponse de Best Buy à l’épidémie de COVID-19 évolue à un rythme rapide. La société avait initialement l’intention de garder ses magasins de détail ouverts, mais avec des heures limitées et un nombre maximum de 15 clients dans un magasin à la fois.

Cependant, cela change aujourd’hui, le PDG de Best Buy, Corie Barry, déclarant que la situation est “sans précédent et évolue à un rythme que nous travaillons tous pour suivre.” À partir du dimanche 22 mars, Best Buy passe entièrement au service et à la livraison en bordure de rue.

Cela signifie que les clients peuvent passer une commande sur le site Web de Best Buy ou dans l’application Best Buy et demander un retrait dans leur magasin local. Si un client n’est pas en mesure de passer une commande en ligne, il peut se rendre au magasin et demander à un employé de vérifier la disponibilité:

À partir du dimanche 22 mars, nous offrirons un service de trottoir sans contact à tous les endroits du pays où les lois nationales ou locales le permettent. Plutôt que de vous demander de venir dans nos magasins, tous les articles que vous commandez sur BestBuy.com ou l’application Best Buy seront livrés au bord du trottoir de votre voiture. Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas commandé le produit à l’avance et que le produit est en stock dans le magasin, l’un de nos employés sera plus qu’heureux d’aller le chercher dans le magasin et de vous le vendre pendant que vous restez ta voiture.

Best Buy reconnaît également que la pandémie de coronavirus provoque une forte augmentation de la demande de produits dont les gens ont besoin pour travailler à domicile. «Nous constatons une augmentation de la demande à travers le pays pour les produits dont les gens ont besoin pour travailler ou apprendre de chez eux, ainsi que pour les produits qui permettent aux gens de réfrigérer ou de congeler des aliments», a déclaré Barry.

Le passage au trottoir et à la livraison signifie que Best Buy a besoin de moins d’employés travaillant à la fois, mais l’entreprise s’est engagée à payer les employés pendant deux semaines, même si leurs heures sont réduites. “Tous les employés sur le terrain dont les heures ont été supprimées seront payés pendant deux semaines à leur taux de salaire normal sur la base de leurs heures moyennes travaillées au cours des 10 dernières semaines”, a indiqué la société.

Best Buy est un important fournisseur de produits Apple, tandis qu’il propose également des réparations pour les iPhones et autres appareils dans plus de 1 000 emplacements. Aucun calendrier n’est indiqué pour le moment où Best Buy prévoit de rouvrir ses magasins.

