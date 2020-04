Usermind, une startup du logiciel de marketing à Seattle, licencie 15 employés – .

Michel Feaster, PDG d’Usermind. (Photo . / Kevin Lisota)

Les licenciements continuent de frapper les entreprises technologiques. Le démarrage du logiciel de marketing de Seattle, Usermind, a annoncé aujourd’hui avoir licencié 15 employés en raison de l’impact économique de la crise du COVID-19.

Les réductions ont touché environ 25% de son personnel. Le PDG et cofondateur d’Usermind, Michel Feaster, a qualifié cette décision de déchirante.

“Cette pandémie impose des changements sans précédent dans chaque entreprise, et nos cœurs vont à ces employés et à leurs familles”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Nous affrontons notre nouvelle réalité et prenons toutes les mesures possibles pour y parvenir ensemble – aider ces anciens employés à trouver un nouvel emploi et maintenir le reste de nos employés, clients et partenaires en bonne santé et en sécurité.»

Fondée en 2013, la «plate-forme Experience Orchestration» d’Usermind aide les clients des secteurs de la vente au détail, de la banque, des assurances et bien plus à prêter une attention particulière aux besoins de leurs clients. À ce jour, la société a levé plus de 45 millions de dollars, dont un investissement de 23,5 millions de dollars en janvier 2018 dirigé par Northgate Capital avec la participation des investisseurs existants Andreessen Horowitz, Menlo Ventures et CRV.

Usermind a évolué à partir de ses racines dans la technologie marketing et se concentre désormais davantage sur le «parcours client». Les concurrents incluent Adobe et Kitewheel.

“Nous pensons que le marché et les opportunités sont durables malgré l’incertitude à court terme dans le monde”, a déclaré Feaster.

Plus tôt cette semaine, la startup de marketing technologique Amplero de Seattle a licencié 17 personnes et fermé ses portes. Le PDG d’Amplero, Jamie Miller, a déclaré: “Nous sommes en quelque sorte les canaris de la mine de charbon”.

“Je parierais qu’il y a malheureusement beaucoup de startups dans notre situation qui ont trouvé presque impossible de créer des transactions sur le marché”, a-t-il ajouté.

Mardi, la start-up de soins pour animaux de compagnie de Seattle, Rover, a licencié 41% de ses effectifs et en a retiré 9%, car près de 200 employés ont été touchés.

Leafly, une marque de cannabis en ligne basée à Seattle, a licencié 91 employés la semaine dernière, tandis que la start-up d’écriture d’IA Textio a licencié 30 personnes. Startup de co-working The Riveter et le service de location de vêtements Armoire ont temporairement mis les employés en congé.

Les demandes d’allocations de chômage dans l’État de Washington ont augmenté de 843% au cours de la semaine se terminant le 21 mars. C’est plus de neuf fois plus élevé que la semaine précédente.

Le New York Times a rapporté aujourd’hui que plus de 50 startups ont supprimé ou mis en disponibilité environ 6 000 employés alors que les introductions en bourse sont suspendues et que le financement se tarit.