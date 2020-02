utilisateurs en crise en raison des nouvelles escroqueries lourdes

Utilisateurs détenteurs d’une carte rechargeable american express sont actuellement en crise en raison des nouvelles fraudes massives perpétrées contre eux par des criminels sans scrupules, dont la seule intention est de voler tous les avoirs, en exploitant les soi-disant phishing.

Le problème est beaucoup plus grave que vous ne pouvez même l’imaginer à distance, et concerne malheureusement également les clients des principaux prêteurs. Tout commence par l’envoi d’un message simple (et apparemment inoffensif) à courrier électronique la société de référence avec l’expéditeur; apparemment, en fait, l’utilisateur est invité à appuyer sur un lien interne vers le message, avec la promesse de pouvoir empêcher le vol de données sensibles ou obtenir la réactivation du compte.

Arnaques PostePay très dangereuses: faites attention à votre argent

Ce que le consommateur imprudent ne comprend pas, c’est que le site auquel il sera adressé apparaîtra à tous égards identique à l’original, mais sera enregistré sur un serveur complètement différent. En termes simples, toutes les données / informations qui seront saisies peuvent être utilisées par les criminels pour accéder au compte, puis vider de chaque centime.

Le risque est réel et pour cette raison nous recommandons toujours la plus grande attention, rappelez-vous que, net des apparences, Poste Italiane n’envoie pas absolument des messages de ce type vous invitant à appuyer sur des liens, sauf si vous les avez expressément demandés. Dans le cas où vous vous trouvez dans une situation similaire, nous vous recommandons fortement de signaler le problème à la société de référence, afin qu’elle puisse publier un communiqué de presse qui, dans l’ensemble, pourrait également économiser de l’argent d’autres clients.