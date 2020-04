utilisateurs enragés, seuls quelques-uns sont exemptés

Les deux taxes les plus discutées des derniers mois, dont elles sont timbre de voiture et Licence Rai, ont vraiment énervé les internautes, à commencer par les nouvelles diffusées sur le net, vantant une éventuelle abolition à partir de l’année en cours. Le temps a établi qu’il est complet fausses nouvelles, créé de manière professionnelle pour tromper la population, et naturellement pour induire des clics vers un site Web spécifique. Mais qu’est-ce qui est vrai derrière tout cela?

L’été dernier, on parlait vraiment d’une réduction des impôts, le Mouvement 5 étoiles, dirigé par Luigi di Maio, avait proposé une question parlementaire pour tenter de réduire la pression fiscale sur les épaules des familles italiennes. La crise qui a suivi, qui a conduit à la rupture avec la Ligue du Nord, et évidemment le problème le plus grave coronavirus, il a tout laissé dans “l’oubli”, mettant en lumière des difficultés jusque-là très bien cachées.

L’État italien surfer dans la mauvaise eau financière, la crise entraînera une baisse significative du PIB (avec un risque de récession pire que celui de 1930), par conséquent une baisse des impôts n’est pas envisageable, surtout Frais Rai et timbre de voiture, aujourd’hui en mesure de garantir un bénéfice fixe de 7,5 milliards euros par an.

Frais Rai et taxe de voiture: qui sont exonérés

Une bonne nouvelle se profile à l’horizon, pour le solo Licence Rai, les plus de 75 ans et les utilisateurs ayant déclaré un revenu inférieur à 7 000 euros pourront demanderexemption du paiement de la taxe. Pour l’obtenir, ils doivent télécharger le formulaire et le soumettre à l’Agence du revenu, s’il est approuvé ils n’auront plus à payer la taxe; faites attention, ne vous fiez pas aux nouvelles qui remboursement, sont de fausses nouvelles, ou pire encore, de vraies escroqueries.